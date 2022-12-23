《咒術迴戰》漫畫即將完結　作者透露時間點　三部曲已步入尾聲

在日前舉行的集英社年度盛事 Jump Festa 2023 上，宣佈了將在 2023 年 7 月份播出《咒術迴戰》第二季動畫「懷玉・玉折」與「澀谷事變」篇的消息。與此同時，《咒術迴戰》原作漫畫作者 芥見下下 也在會場中向觀眾們的一直以來的支持致謝，並間接透露了關於漫畫劇情何時會完結的時間點。各位讀者們，準備好迎接故事的尾聲了嗎？



芥見下下透露《咒術迴戰》漫畫剩一年就要完結

芥見下下表示：「感謝大家對《咒術迴戰》一直以來的喜愛。每天都會有不願意聽，但又不得不知道的新聞持續報導著呢。在現實緩慢地，卻也實在地逼迫之下，還能有這麼多人享受這部作品，我想這正是所謂的奇蹟。我還會一如既往地繼續畫著不知所云的東西，各位如果能再陪伴我一年（大概）左右的時間，小下下會很開心的。」

▼▼▼《咒術迴戰》漫畫準備完結▼▼▼

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若真如 芥見下下 於會場中所說，那麼《咒術迴戰》的漫畫距離完結，就只剩下約莫一年左右的時間。芥見下下 曾表示《咒術迴戰》的故事共有三部曲，目前的進度正為第三部曲「死滅洄游篇」，因此即將完結也是預料之中的事，想必大家也都對這部作品將要結束感到依依不捨，希望結尾的故事能夠令大家心滿意足，畢竟能夠好好收尾的作品可以說是少之又少，只要沒爛尾，就足以讓粉絲們謝天謝地了！

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