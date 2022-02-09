《劇場版 咒術迴戰0》創佳績　日本票房突破100億日元超越EVA

由芥見下下創作的《咒術迴戰》前傳漫畫《東京都立咒術高等專門學校》改編劇場版動畫《劇場版 咒術迴戰 0》，上映一個多月票房終於超過100億日元。
劇場版動畫《咒術回戰0》自2021年12月24日開始日本上映，截止現時已經上映了40多天。官方宣佈截止2月6日為止作品票房收入達104億5632萬2400日元，觀影人數達760萬3732人。
《劇場版 咒術回戰0》動畫在日本獲得不俗佳績，齊來看看PV截圖。
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這個票房已超過去年日本電影票房冠軍《新·福音戰士劇場版：終》，並且成為動畫電影的第二位。而製作公司的MAPPA對此成績表示雖然對於100億這個數字還沒有實感，不過如果本作能讓廣大觀眾感到滿意，我們製作人員也會感到十分幸福。
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