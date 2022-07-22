台灣神人用氣球做出《咒術迴戰》祈本里香　還原度極高獲網友激讚

「Fancy Frontier 開拓動漫祭 39」於上週末（16、17 日）在台北花博公園爭艷館盛大展開，吸引眾多動漫迷前往參與。當然，這也是各大 Coser 們的主場，為了獲得最多的眼球，無一不使出渾身解術。



一位名為「東方柳」的 Coser 還特地為此，向曾奪得美國氣球大賽冠軍的台灣氣球達人「宋俊霖」，訂製了一款《劇場版咒術迴戰 0》中特級咒靈「祈本里香」的可穿戴式造型氣球，不過實在還原得太逼真，馬上就引起了網友們的討論！

用氣球製成的《劇場版咒術迴戰 0》特級咒靈「祈本里香」，大家是否已被它吸引著。

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創意與還原程度皆滿分的《劇場版咒術迴戰 0》祈本里香穿戴式造型氣球！

從圖片中可以看出來，《劇場版咒術迴戰 0》祈本里香 的造型穿戴氣球分為兩部分，上半身材質為氣球，下半身則是使用黑色塑膠袋，還原程度可說是非常高，創意也很吸引人，令網友忍不住留言：「好猛，這是鬼吧！」、「一隻花 10 萬我都願意！」。只不過穿戴後似乎不太方便行走，這樣很容易被咒術師攻擊啊！

氣球達人 宋俊霖 表示：「做這個真的超累的！」

氣球達人 宋俊霖 表示為了製作出《劇場版咒術迴戰 0》祈本里香，總共花費了 3 天的時間，穿起來整個人會超過 2 米高，非常震撼！本人還逗趣的回應網友：「做這個真的超累的！」，並說明想看現場展示的朋友，可以到花博公園爭艷館「Fancy Frontier 開拓動漫祭 39」現場捕捉，相信這麼顯眼應該很難不被看到吧！

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