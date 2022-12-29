2000年以來最受歡迎Jump劇場版　頭10名銀魂佔3席　第一位竟是它

最近日本排行榜goo ranking公佈了2000年以後最棒的JUMP劇場版作品的排行榜，不知道那道是最棒的作品呢？



今次一共有1496個有效票數，由網民選出42部劇場版作品之中最好的作品，以下就是頭十位。

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第10名「城市獵人劇場版－新宿PRIVATE EYES」2019年

第9名「火影忍者劇場版The Last」2014年

第8名「劇場版 咒術迴戰 0」2021年

第7名「七龍珠超超級英雄」2022年

第6名「銀魂劇場版：新譯紅櫻篇」2010年

第5名「銀魂THE FINAL」2021年

第4名「死神劇場版Fade to Black 呼喚你的名字」2008年

第3名「銀魂完結篇：永遠的萬事屋」2013年

第2名「ONE PIECE FILM RED」2022年

第1名「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」2020年

延伸閱讀：《鬼滅之刃 刀匠村篇》播出時間已確定 第1話將上映特別電影版▼▼▼

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