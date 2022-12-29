2000年以來最受歡迎Jump劇場版 頭10名銀魂佔3席 第一位竟是它
撰文：香港漫畫書網
出版：更新：
最近日本排行榜goo ranking公佈了2000年以後最棒的JUMP劇場版作品的排行榜，不知道那道是最棒的作品呢？
今次一共有1496個有效票數，由網民選出42部劇場版作品之中最好的作品，以下就是頭十位。
+16
第10名「城市獵人劇場版－新宿PRIVATE EYES」2019年
第9名「火影忍者劇場版The Last」2014年
第8名「劇場版 咒術迴戰 0」2021年
第7名「七龍珠超超級英雄」2022年
第6名「銀魂劇場版：新譯紅櫻篇」2010年
第5名「銀魂THE FINAL」2021年
第4名「死神劇場版Fade to Black 呼喚你的名字」2008年
第3名「銀魂完結篇：永遠的萬事屋」2013年
第2名「ONE PIECE FILM RED」2022年
第1名「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」2020年
延伸閱讀：《鬼滅之刃 刀匠村篇》播出時間已確定 第1話將上映特別電影版▼▼▼
+8
ONE PIECE 海賊王｜作者公開寄語漫畫劇情走向 為讀者打下強心針《咒術迴戰》漫畫即將完結 作者透露時間點 三部曲已步入尾聲《SPY×FAMILY》推出第二季及原創電影 安妮亞的歡樂生活即將回歸宮崎駿復出大作《你想活出怎樣的人生》海報釋出 上映日期曝光《孤獨搖滾》4大魅力 冬季動畫的真正霸權 日常系氛圍引起共鳴《機動戰士高達：水星的魔女》5大必看亮點 最強動畫不容錯過
【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】