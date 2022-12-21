ONE PIECE 海賊王｜作者公開寄語漫畫劇情走向 為讀者打下強心針
撰文：香港漫畫書網
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週末在日本的Jump Festa 2023上，《ONE PIECE》（ワンピース / 海賊王 / 航海王）的舞台部分也是一個相當的看點，漫畫作者尾田榮一郎的寄語公開了漫畫接下來的劇情走向。
到訪Jump Festa的大家、收看直播的觀眾大家好，我是世界的歌姬尾田榮一郎，說笑的。今年和之國編完結了，本編也令人手舞足動。「RED」也有著大人氣，令人覺得非常緊湊的一年。在這一年與工作人員一同開心、一同悲嗚。也非常開心烏塔可以在「紅白」等節目登場！
▼▼▼尾田榮一郎的寄語▼▼▼
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卡遊也感到厲害人氣，在之前擔任先生還說「卡遊就別說笑了」結果變成「我等都不能入手」！！！
然後，這個故事已經畫了整整25年，但感覺最近還是有很多年輕的讀者入坑，真的很開心。
雖然是我自己挑撥大家，一直說這是最終章這是最終章，但是不會那麼快就完結的，希望大家放一百個心，可以開開心心看完。
然後是明年的原作ONE PIECE，竟然！！那個傢伙跟那個傢伙要打起來了！？之類的展開會發生！要加上標題的話，將會是「大·混·戰」！！
最好誰都不要死啊~！ ！明年的ONE PIECE 也請大家抱著萬分期待！！
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