ONE PIECE 海賊王｜作者公開寄語漫畫劇情走向　為讀者打下強心針

週末在日本的Jump Festa 2023上，《ONE PIECE》（ワンピース / 海賊王 / 航海王）的舞台部分也是一個相當的看點，漫畫作者尾田榮一郎的寄語公開了漫畫接下來的劇情走向。



到訪Jump Festa的大家、收看直播的觀眾大家好，我是世界的歌姬尾田榮一郎，說笑的。今年和之國編完結了，本編也令人手舞足動。「RED」也有著大人氣，令人覺得非常緊湊的一年。在這一年與工作人員一同開心、一同悲嗚。也非常開心烏塔可以在「紅白」等節目登場！

▼▼▼尾田榮一郎的寄語▼▼▼

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卡遊也感到厲害人氣，在之前擔任先生還說「卡遊就別說笑了」結果變成「我等都不能入手」！！！

然後，這個故事已經畫了整整25年，但感覺最近還是有很多年輕的讀者入坑，真的很開心。

雖然是我自己挑撥大家，一直說這是最終章這是最終章，但是不會那麼快就完結的，希望大家放一百個心，可以開開心心看完。

然後是明年的原作ONE PIECE，竟然！！那個傢伙跟那個傢伙要打起來了！？之類的展開會發生！要加上標題的話，將會是「大·混·戰」！！

最好誰都不要死啊~！ ！明年的ONE PIECE 也請大家抱著萬分期待！！

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