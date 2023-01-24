《孤獨搖滾》官方警告　朝聖粉絲切勿打擾當地民眾　並遵守規矩

《孤獨搖滾！》是日本漫畫家 濱路晶 的作品，動畫則是交由曾製作過《約定的夢幻島（第2季）》、《戀上換裝娃娃》的 CloverWorks 所負責，故事描述了名叫 後藤一里（別名：小孤獨） 的女高中生，雖然心懷與他人組樂團的夢想，可是由於自己的性格不擅長與人來往，因此這個願望遲遲無法實現，不過在某天放學後卻被一名叫做 伊地知虹夏 的女生找去當吉他手，最後也加入了「團結 Band」，展開了一連串的音樂活動。動畫從開播後就好評不斷，更成為當季的黑馬，搞笑的內容與時不時出現的崩壞畫風，獲得許多網友好評。



日本下北澤為作品取景勝地 引眾人前往朝聖

而有許多眼尖網友發現，《孤獨搖滾！》劇中有許多場景與日本下北澤有共通之處，粉絲們也紛紛展開了聖地巡禮，像是著名的「本多劇場」，在動畫裡則被改成了「本丸劇場」，且劇中「STARRY」的原型則為「下北澤 SHELTER」，正是因為這樣，下北澤也吸引了許多觀光客與日本當地民眾前往拍照，假日也是人山人海，造成了許多商家的困擾以及交通的不便，對此，官方早在去年 12 月 26 日 在Twitter提醒過，大家若要前往，請千萬不要做出會讓當地民眾感到困擾的行為，不過近期《孤獨搖滾！》的官方又在官網貼出了一篇貼文，再次警告所有人要遵守當地的規矩。

▼▼▼《孤獨搖滾》官方發出警告▼▼▼

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官方再次警告 提醒在觀光之餘也要遵守規定

或許是因為隨著日本開放觀光客入境，且前往下北澤的人潮越來越多，官方在前陣子又在官網上發了一篇貼文，表示：「感謝一直以來支持《孤獨搖滾！》的大家，希望要前往拜訪下北澤的大家可以注意，請不要打擾到當地居民與其他人，也不要給當地的店家造成困擾，也期望各位不要團體行動，以免阻礙了交通，除此之外，若是有拜訪 live house 的話，也希望各位能夠夠以購票的方式來支持店家，非常感謝大家的配合與諒解。」提醒近期有要前往聖地巡禮的小夥伴，一定要當個有水準的觀光客才可以！

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