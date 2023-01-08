日網票選2022年度動畫 《SPY×FAMILY》前10不入 第一名竟是這部
撰文：COOL潮流生活網
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2022 年的動漫作品簡直是神仙打架，一部比一部還要精彩！年初有《進擊的巨人The Final Season Part2》與《鬼滅之刃 遊郭篇》兩部強作打頭陣，年中有極速竄紅的現象級作品《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，年尾更是火力全開，《BLEACH 死神千年血戰篇》、《我的英雄學院》、《鏈鋸人》、《路人超能 100》、《孤獨搖滾！》等神作連發，討論度一部比一部還要高，讓人根本停不下追番的腳步。不過各位應該也相當好奇，在眾多動畫之中，究竟哪一部才是大家的最愛？日本動漫論壇 5ch 便為此發起了投票，讓網友們選出心中的 2022 年度動畫！
《孤獨搖滾！》拿下 2022 年度動畫冠軍寶座！
在本次投票結果中，第一名是由連業界都讚不絕口，人氣異軍突起的秋季黑馬《孤獨搖滾！》拿下，第二名為《來自深淵烈日的黃金鄉》，第三名則是《明日同學的水手服》。令人意外的是，相當具有人氣的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》竟然只排到了第 18 名，《鬼滅之刃 遊郭篇》為第 19 名，《鏈鋸人》更是淒慘，落到了第 24 名。
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雖然許多話題之作並未如同大家想像中的名列前茅，但本次投票結果也只是代表了該論壇網友間的想法，並不等同於作品的人氣以及全日本觀眾的看法。不過不得不說，《孤獨搖滾！》真的是非常實至名歸，除了這次的投票外，在全球各大動漫相關平台的評價也都非常之高，絕對是大家不容錯過的神作之一！
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