Pokemon比卡超有分性別　從這細節即知雌雄　小智身邊嗰隻係男仔

《精靈寶可夢》（Pokemon）的主角小智在去年（2022）年底終於實現夢想，拿下世界冠軍成為寶可夢大師，不只感動許多從小看著小智長大的粉絲們，也勾起了不少人的童年回憶。尤其是小智和比卡超深刻的情誼更是讓人津津樂道。比卡超（皮卡丘，Pikachu）除了與小智的深厚羈絆外，可愛的形象也擄獲許多網友的心。不過你知道比卡超其實也有「性別」嗎？不同性別的比卡超又該怎麼分辨呢？一起來看看吧！



比卡超有分公母？看尾巴就知道！

說到「比卡超」，大家大多都會直接聯想到小智身邊的比卡超，不過就和其他精靈寶可夢一樣，比卡超其實也是一個種族，並不單指小智身邊的那一隻比卡超，因此在這個大族群裡會有各式各樣不同的比卡超，牠們之間也存在著個體差異，自然也會有不同性別。

▼▼▼教你點分男女比卡超▼▼▼

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那麼雄性和雌性的比卡超要怎麼分辨呢？其實只要看牠們的尾巴就可以一目了然！雄性的比卡超就和大家所熟知的比卡超一樣，是閃電狀的尾巴，像是小智的比卡超就是男生！

至於雌性的比卡超，尾巴末端則會呈現愛心形狀，圓圓的樣子非常少女，在動畫中也曾經出現過女生比卡超喔！此外，比卡超們也會透過「牽尾巴」來進行交流，因為牠們主要是透過尾巴感知周圍的環境，獨特的交流方式看起來超級可愛。

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