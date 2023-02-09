Overwatch 2首度和動漫IP合作！與一拳超人聯動「埼玉」變成這樣

動視暴雪旗下的熱門射擊遊戲《Overwatch》（台譯：鬥陣特攻；中譯：守望先鋒）系列，於去年迎來了免費遊玩的新作《Overwatch 2》後，不僅吸引大批老玩家回潮，也有眾多新玩家加入，官方也如同當初的承諾般，更加用心的對待遊戲，提高了更新頻率，並且不時地加入一些更為有趣的內容。不知不覺的，《Overwatch 2》將於 2 月 8 日開啟第三賽季，而這個賽季也相當的特別，因為《Overwatch》系列終於首度與動漫 IP 合作啦！



《Overwatch 2》x《一拳超人》！毀滅拳王 化身 埼玉 老師啦

《Overwatch 2》與《一拳超人》的聯動造型預計將在海外時間 3 月 7 日至 4 月 6 日限時推出，在官方公開的宣傳片中，毀滅拳王 化身成 埼玉 老師，打出了極具破壞性的一拳，極度貼合「一拳超人」的形象，而且看久了還有點可愛？此外，其他英雄們也將迎來全新的亞洲神話主題造型！

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哪泥？還能跟英雄談戀愛

在本次賽季中，將帶來新的南極洲控制地圖，玩家們可以在冰天雪地中享受截然不同的戰鬥體驗！不只如此，還有個非常有趣的限定模式，為了慶祝情人節的到來，遊戲將在 2 月 14 日至 2 月 28 日推出「真愛特攻」約會模擬器，玩家可以透過對話選項來跟英雄互動（談戀愛），選擇追求「慈悲」或「源氏」，對於這方面不是很在行的朋友也別擔心，「半藏」會化身成邱比特協助你喔！不得不說這模式還真的挺令人期待，已經可以想像屆時會有數不清的迷因素材出現了⋯⋯。

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