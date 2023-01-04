《薩爾達傳說王國之淚》Switch特仕機實體照流出　這塗色令人期待

暢銷角色扮演遊戲《薩爾達傳說》系列的全新力作《薩爾達傳說 王國之淚》（ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム），即將在 2023 年 5 月 12 於 Nintendo Switch 平台上發售。一般而言，每當這類人氣作品發行之際，任天堂都會一併推出以該款遊戲為主題，設計的 Nintendo Switch（OLED 款式）特仕機。雖說距離遊戲上市還有半年的時間，但竟然有人已經先行取得了《薩爾達傳說 王國之淚》的 Nintendo Switch 特仕機（超前部署？）！



令人期待《薩爾達傳說 王國之淚》Nintendo Switch（OLED 款式）特仕機！

根據外媒爆料，《薩爾達傳說 王國之淚》Nintendo Switch（OLED 款式）特仕機實體照已遭到流出，其中包括主機的外包裝，以及主機本身。圖片中主機的背面印有《薩爾達傳說 王國之淚》的專屬圖騰，整體配色以黃、綠、白為主，與遊戲風格相當適配，尤其是 Joy-Con 的塗色，在光線照射之下閃爍著金色光澤，簡直是美麗絕倫，光是擺著都讓人感到心情愉悅！

▼▼《薩爾達傳說》Switch OLED款流出！▼▼

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若消息屬實，意味著 Nintendo Switch 半年後仍未改版

不過目前任天堂官方未證實此消息，因此真實性有待考慮，不過依照流出照片中的主機完整度來看，可信程度非常高，很有可能這就是正式的《薩爾達傳說 王國之淚》特仕主機！但若消息屬實，部分在等待全新版本 Nintendo Switch 主機的朋友們可能要失望了，這意味著屆時主機還未改版，仍停留在現有的主機版本。

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