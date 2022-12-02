Monster Hunter Rise將登陸PS/XBOX 發售日加入GAMEPASS訂閱暢玩
撰文：gamebase
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CAPCOM 宣佈狩獵動作遊戲《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise）繼 Switch/Steam 平台後，將在 2023 年 1 月 20 日於 PS4/PS5 、 XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 上推出支援各次世代平台特性以及語音聊天功能，並於首日加入 GAMEPASS 訂閱暢玩。
《魔物獵人崛起》採用 CAPCOM 自社引擎「RE ENGINE」開發，已在 Switch 主機與 Steam 推出，藉由讀取迅速的狩獵體驗。
Monster Hunter Rise會登陸PS和XBOX，而且發售日加入 XBOX /Windows 暢玩服務 GAMEPASS。
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Capcom Asia在YouTube上的Monster Hunter Rise宣傳影片。
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