任天堂Switch銷量破1.18億超越PS4　未來有望挑戰這位霸主紀錄

Nintendo Switch 是日本任天堂公司出產的電子遊戲機，於 2017 年 3 月 3 日於日本、北美等各地開始販售，於同年 12 月 1 日也在韓國與台灣發售。而在 2019 年末新冠疫情爆發後，Switch 受到「宅經濟」的助攻，Switch 的主機與遊戲軟體都賣到供不應求，營利創歷年同期歷史新高，且在 2020 年 3 月 20 日推出了《集合啦！動物森友會》也掀起了一陣風潮，也推動了 Switch 的銷量成長，而近期 Switch 也再次因為《寶可夢朱／紫》而備受矚目。如今，Switch 的銷量已經成功超越了 PlayStation 4，成了時下最受歡迎的遊戲主機。



銷售數字亮眼 飆破 1.18 億超越 PS4

根據電玩媒體《VGChartz》的最新統計數據來看，截至 2022 年 12 月 3 日，全球的 Nintendo Switch 主機的銷售量已經成功突破了 1.1820 億台，成功超越了 PlayStation 2（PS2）、Nintendo DS（DS）以及 Game Boy（GB），成為全球主機銷售量第四的位置，而今年 8 月，任天堂也公布了 2022 年 4 月至 6 月底的財報，數據顯示該季任天堂的銷售額高達 3074.6 億日圓，Nintendo Switch 的累積銷量也達到了 1 億 1180 萬台，軟體銷售量則高達 8 億 6359 萬份，而本度共售出了 343 萬台 Nintendo Switch 與 4141 萬份軟體，銷售數字十分亮眼也創下新高。

+ 12

目前 Switch 穩坐第一 成功超越 PS4

從 VGChartz 所提供的數據可以了解，目前 Nintendo Switch 的銷量高達 1.1820 億，成功超越了 PS4 的 1.1703 億，成了全球最暢銷的遊戲主機。而 Nintendo Switch 在推出之後也陸陸續續販售了 Lite 版、OLED 版等等，據任天堂在去年的第三度業績報告中也有提及：「下一代 Nintendo Switch 預計將在 20XX 年推出。」雖說 Switch 沒有像是 PlayStation、Xbox 一樣的頂級性能與遊戲畫面，但憑藉著方便攜帶與互動性高的特質，獲得了多數玩家的認可。

目前 Switch 穩坐第一 成功超越 PS4（VGChartz）

同場加映：任天堂警告Switch放太久沒充電會變磚 這固定時間充電做好保養

+ 9

延伸閱讀：

找百變教主吃壽司！藏壽司推三麗鷗獨家扭蛋好運開扭 Hello Kitty 鮮度君吊飾一定要收

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】