FromSoftware發表《艾爾登法環》DLC　免費更新這內容包括這些

FromSoftware 宣佈《艾爾登法環》將在 12 月 7 日免費更新「競技場」內容，證實了長久以來社群的猜測，玩家將可以進入過往無法進去的競技場地，進行官方宣示的「自由競爭」。



在遊戲上市後，競技場區域一直存在於遊戲中，但不以正規手段是無法進入，不過透過社群中的某些模組修改玩家漸漸挖掘出相關的資料，因此傳言已久將會有未開放的內容上線。

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在發表的預告片雖然證實了傳言，並將有寧姆格福、蓋利德等區域開放，但尚未說明競技場內容會如何進行，可以看到展示了玩家之間使用戰灰技能、召喚骨灰，進行一對一、雙打、甚至是三對三組隊的戰鬥。

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