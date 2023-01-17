《Half-Life 2》18年後被爆遊戲內為真實人類遺體　網驚：有陰影

曾是大家童年回憶的電玩《Half-Life 2》（戰慄時空2，半條命2）在18年前推出後，就獲得極大好評，這款遊戲當時耗時五年開發，近來卻被踢爆，遊戲中的屍體，竟然不是虛擬畫面，而是有「真實」的人類遺體，經過臉部照片的修圖而成，讓不少玩家直呼：「難怪這麼逼真」。



綜合外媒報導，由Valve軟體公司2004年發售的《Half-Life 2》，當時砸重金開發，創造了首屈一指的3D遊戲環境，未料卻被網友踢爆，遊戲中的屍體，竟然跟法醫醫學教科書上的屍體照片類似，甚至被認出，「裡面第一張是《Half-Life 2》的Corpse01」。

▼▼▼《Half-Life 2》為真實屍體？▼▼▼

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據悉，這個Corpse01，就是遊戲中屍體角色，穿著血襯衫、牛仔褲，Youtube頻道「Richter Overtime」也分析，確實這臉部圖是從法醫燒燙傷遺照中複製修改，只是到了遊戲中，把眼睛稍微修得更加可怕。

這樣的討論立刻引起許多玩家注意，許多人從童年就在玩，萬萬沒想到，遊戲中竟有真實屍體的樣貌，讓眾人直呼：「設計者應該會有創傷壓力症候群吧」、「壓力真的太大了」、「好可怕」、「以後玩這種遊戲都會有陰影」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：《戰慄時空2》玩家傻眼哭了！電玩中喪屍「竟是真實遺體」 18年後法醫教科書一比…9成吻合】