劇場版《鬼滅之刃上弦集結，前進刀匠村》電影，日本方面2月25日起上映4DX及MX4D版，截至現時已大收31億日圓。香港亦於上星期四2月23日上映，然而不少人入場後上網大呻「搵笨」、「被呃咗80蚊」，究竟不滿之處是甚麼呢？



不滿聲音01｜3分2套片都係舊作

原來不少人誤會了這部電影是「鬼滅第3期」，但其實真正的第3季《鬼滅之刃刀匠村篇》4月才播出，這部電影是將第2季《遊郭篇》最後的第10、11話，加上率先播出的《刀匠村篇》第1話集合而成。畫面全部以4K重製，並以戲院音響規格重新remix配樂／配音。

電影《鬼滅之刃上弦集結，前進刀匠村》已在2月23日於香港上映

鬼滅上弦集結舊片炒冷飯｜網民回應

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不滿聲音02｜戀柱音柱戲份太少

公平講，其實電影由始至終都講明是舊+新，但如果事前沒有留意，入場睇戲頭3分之2都是之前在電視看過的舊作，感到沒趣也能理解。再講，《刀匠村篇》第1話亦只是一些鬼殺隊隊員出發前的序幕，如果一心想霞柱顯身手，他的戲份少得可憐。

《刀匠村篇》第1話亦只是一些鬼殺隊隊員出發前的序幕，如果一心想霞柱顯身手，他的戲份少得可憐。

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不滿聲音03｜沒重新剪輯誠意不足

開聲表不滿的人，可能才是真正支持者、看得最仔細：「明明兩集遊郭篇係連續播出，點解11話片頭的上集回顧不剪輯一下？非常不認真，吃相難看。」「音響方面不及《無限列車》，作為電影不及格。」他們表示，在電視第2季播出前，製作公司在電視重播《無限列車》時還認真得追加了少量新片段（比如炎柱為何會拿著大量便堂上火車），今集卻是「一刀不剪」，認為有欠誠意，也非完無道理。

在電視第2季播出前，製作公司在電視重播《無限列車》時還認真得追加了少量新片段

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支持聲音01｜大銀幕睇音柱大戰上弦六已經抵番晒

不過有fans就覺得，《鬼滅之刃》電視版本身就是燒經費拍攝（每集成本3000萬日圓）畫質極高，《遊郭篇》最後兩集音柱與炭治郎與上弦之六兄妹：妓夫太郎．墮姬的大戰水準極高，在電視及串流收看有點浪費；妓夫太郎．墮姬兄妹的可憐身世，在大銀幕上收看份外有洋蔥味。有人反而覺得，可以用幾十蚊入場在大銀幕翻看，還可早一個月睇第3季第1集，其實很抵。

音柱與炭治郎與上弦之六兄妹：妓夫太郎．墮姬的大戰水準極高

妓夫太郎．墮姬兄妹的可憐身世，在大銀幕上收看份外有洋蔥味。

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支持聲音02｜「波柱」1個打10個

還有fans很喜歡電影中1至3季主題曲的mix版，表示看得整個人燃起來，加上可以看「波柱」（戀柱）真空浸溫泉「乜都抵返」，原來第3季重點之一的戀柱，會有一場全裸浸溫泉戲；這一幕早就在twitter上引發爭議指電視播出教壞細路，說不定TV版播出時會cut走，如果想睇戀柱風呂，還是要乖乖入場。豐滿戀柱入浴場面被網民喊cut 鬼滅第三季未出已陷Twitter罵戰！

動畫版戀柱風呂要入場先睇到，暫時睇cosplay版。

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支持聲音03｜無限城宏偉、上弦之壹霸氣

還有人力讚UFO社以CG+人手繪製的《鬼滅》重要決戰場地「無限城」製作得很精美、很宏偉，這一點單靠漫畫是感受不到的。而動畫版的「上弦之壹」黑死牟更加請到置鮎龍太郎聲演，可以早一個月看到他的演出，都值得入場。

動畫版的「上弦之壹」黑死牟更加請到置鮎龍太郎聲演

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