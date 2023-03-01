艾爾登法環Elden Ring首個DLC確認開發 網民激動：給你錢快點出
撰文：中關村在線
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2月28日 《艾爾登法環》官方宣佈，首個 DLC 命名為 Shadow of the Erdtree，目前正在開發當中。
消息官宣也正值《艾爾登法環》發布一周年之際，發布一年以來，它已經售出超過 2000 萬份，並在全世界拿獎無數。
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去年 12 月，萬代南夢宮推出了艾爾登環鬥獸場更新，但顯然並不能構成 DLC，沒有辦法滿足粉絲的期待。
這次的 DLC 官宣也顯得十分倉促，就連 FromSoftware 公司也表示：「我們現在還沒有更多細節公布，但更多的訊息正在路上。」
另外，宮崎英高這邊前不久接受採訪時也賣關子，不清楚 FromSoftware 會為《艾爾登法環》帶來什麼內容。
對此次 DLC，粉絲的期待已經拉滿，但也有用戶稱，「勸你們不要期待死來死去」。
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