艾爾登法環Elden Ring首個DLC確認開發　網民激動：給你錢快點出

2月28日 《艾爾登法環》官方宣佈，首個 DLC 命名為 Shadow of the Erdtree，目前正在開發當中。



消息官宣也正值《艾爾登法環》發布一周年之際，發布一年以來，它已經售出超過 2000 萬份，並在全世界拿獎無數。

+ 6

去年 12 月，萬代南夢宮推出了艾爾登環鬥獸場更新，但顯然並不能構成 DLC，沒有辦法滿足粉絲的期待。

這次的 DLC 官宣也顯得十分倉促，就連 FromSoftware 公司也表示：「我們現在還沒有更多細節公布，但更多的訊息正在路上。」

另外，宮崎英高這邊前不久接受採訪時也賣關子，不清楚 FromSoftware 會為《艾爾登法環》帶來什麼內容。

對此次 DLC，粉絲的期待已經拉滿，但也有用戶稱，「勸你們不要期待死來死去」。

延伸閲讀：艾爾登法環Elden Ring推592頁官方攻略 網民：買了我就能通關？

+ 30

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】