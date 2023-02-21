PS5全球供貨正常　目擊黃牛大量退貨遭拒　網民嘲：同捆包已過期

索尼在 2020 年 11 月推出的 PS5 幾乎是一上市就引發了搶購熱潮，隨後又因為全球面臨的缺芯現象，讓 PS5 上市多時仍然是供不應求，再加上有心黃牛的搶購加上炒價的歪風，使得缺貨問題更為嚴重！



沒戲唱了！網友秀黃牛大量退貨 PS5 捆綁包遭拒！

不過自從 2022 年底開始，PS5 的供應鏈逐漸好轉，香港、台灣的各大商舖也都能買到 PS5 的現貨了。

+ 3

大量進貨的黃牛們可就沒那麼好運了，最近就有一位 Reddit 論壇的網友就分享了自己在沃爾瑪（Walmart）超市直擊，有位疑似是黃牛的民眾打算大量退貨 PS5 與諸神黃昏的同綑包，卻遭到店內的經理拒絕。同時他也聽到經理提醒店員，這位民眾已經在多間門市都嘗試大量退貨 PS5，成為了門店中的黑名單！

PS5 不再缺貨！黃牛慢半拍！

早在今年的展售會中索尼就已經宣佈 PS5 恢復正常供應，全球的民眾都可以在零售店中以合理的價格購入。許多網友都紛紛嘲笑這位慢半拍的黃牛「難道他還活在 2020 年嗎？」、「他那邊還來得及囤積酒精和衛生紙」、「諸神黃昏同捆包在 11 月就上市，他應該早就過了 30 天的退貨期啦！」。希望各位網友們都能以合理的價格入手想要的商品，杜絕惡意黃牛啊！

延伸閱讀：《Cyberpunk 2077》PS5／Xbox Series版釋出 光追特效畫質大提昇

+ 6

延伸閱讀：

火佛修一，心薩嘸哞！2022 年恐怖巨作《咒》宣布推出改編遊戲，復刻極致驚悚體驗！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】