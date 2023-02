《薩爾達傳說 王國之淚》新宣傳片　林克能開車還可駕駛飛行器？

若要說今年最值得期待遊戲作品,絕對有人氣角色扮演遊戲《薩爾達傳說》系列全新力作、《薩爾達傳說 王國之淚》(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)的一票。



本作預計將在今年 5 月 12 日於 Nintendo Switch 平台上推出,隨著發售時間將近,任天堂於今日(9 日)清晨舉辦的線上直播發表會「Nintendo Direct 2023.2.9」中,公開了遊戲最新一波的宣傳片。

官方表示《薩爾達傳說 王國之淚》的誕生,是因為團隊在製作 2017 年推出的《薩爾達傳說 曠野之息》以及 DLC 時,不斷產生新點子,於是將其匯集而成,做成續作推出。因此《薩爾達傳說 王國之淚》的故事將接續前作《薩爾達傳說 曠野之息》結局,講述成功打敗災厄加儂的主角林克,將與被拯救後的薩爾達公主,一同展開的全新冒險之旅。而本作中除了遼闊的海拉魯大地外,冒險的舞台還延伸到天空上。

災厄加儂捲土歸來,配音搶先聽!

在本次公開的宣傳片中,展示了更多《薩爾達傳說 王國之淚》的實機遊戲畫面,不論是遊玩方式,還是遊戲要素,看起來基本上與前作沒有太大差別,不過倒是多了些新的飛行載具,期待在未來可以看到更多的驚喜出現,相信任天堂不會讓人失望的!另外,在這次的影片中,還可以搶先聽到再度死而復生的災厄加儂配音,並且有英文版與日本版喔。

