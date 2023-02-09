《薩爾達傳說 王國之淚》新宣傳片　林克能開車還可駕駛飛行器？

若要說今年最值得期待遊戲作品，絕對有人氣角色扮演遊戲《薩爾達傳說》系列全新力作、《薩爾達傳說 王國之淚》（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）的一票。



本作預計將在今年 5 月 12 日於 Nintendo Switch 平台上推出，隨著發售時間將近，任天堂於今日（9 日）清晨舉辦的線上直播發表會「Nintendo Direct 2023.2.9」中，公開了遊戲最新一波的宣傳片。

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官方表示《薩爾達傳說 王國之淚》的誕生，是因為團隊在製作 2017 年推出的《薩爾達傳說 曠野之息》以及 DLC 時，不斷產生新點子，於是將其匯集而成，做成續作推出。因此《薩爾達傳說 王國之淚》的故事將接續前作《薩爾達傳說 曠野之息》結局，講述成功打敗災厄加儂的主角林克，將與被拯救後的薩爾達公主，一同展開的全新冒險之旅。而本作中除了遼闊的海拉魯大地外，冒險的舞台還延伸到天空上。

災厄加儂捲土歸來，配音搶先聽！

在本次公開的宣傳片中，展示了更多《薩爾達傳說 王國之淚》的實機遊戲畫面，不論是遊玩方式，還是遊戲要素，看起來基本上與前作沒有太大差別，不過倒是多了些新的飛行載具，期待在未來可以看到更多的驚喜出現，相信任天堂不會讓人失望的！另外，在這次的影片中，還可以搶先聽到再度死而復生的災厄加儂配音，並且有英文版與日本版喔。

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