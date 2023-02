任天堂NSO經典回歸再升級　Switch可免費玩更多Game Boy及GBA遊戲

經過多年的傳言,任天堂終於將Game Boy和Game Boy Advance的遊戲帶到其Switch在線服務。該公司在其最新的Nintendo Direct中透露,其早期掌機的遊戲今天將在Switch上提供。



你可以用整個星期的時間來玩的Game Boy遊戲有:《Tetris》、《Super Mario Land 2: 6 Golden Coins》、《The Legend of Zelda: Link's Awakening DX》、《GARGOYLE'S QUEST》、《Game & Watch Gallery 3》、《Alone in the Dark: The New Nightmare》、《Metroid II: Return of Samus》、《Wario Land 3》和《Kirby's Dream Land》。

+ 26

你將能夠用Game Boy、Game Boy Pocket和Game Boy Color屏幕濾鏡來玩這些遊戲。其他濾鏡包括「重現經典感覺」和「用小屏幕顯示」。也支援雙人的本地和在線模式。

至於GBA遊戲,你可以玩《Super Mario Advance 4:SUPER MARIO BROS. 3》、《WarioWare Inc:Mega Microgames》、《Kuru Kuru Kururin》、《Mario Kart Super Circuit》、《Mario & Luigi Superstar Saga》和《The Legend of Zelda: The Minish Cap》。遊戲支援本地和在線的四人遊玩。

Game Boy的作品將在Switch Online基本訂閱服務中提供。如要玩GBA遊戲,你需要購買Switch在線+擴展包才可。這兩個平台的更多遊戲將在日後添加,包括Zelda、寶可夢、Metroid Fusion和火焰紋章等。

延伸閱讀:《薩爾達傳說 王國之淚》新宣傳片 林克能開車還可駕駛飛行器?

+ 19

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】