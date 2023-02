《霍格華茲的傳承》出現惡搞模組　魔杖變手槍　飛天掃帚化身成它

2023 年備受矚目的角色扮演遊戲大作《霍格華茲的傳承》終於在日前(10 日)正式上市,遊戲背景改編自由 J·K·羅琳 所撰寫的暢銷小說《哈利波特》,想必各位都迫不及待的想進入遊戲,親身體驗奇幻的魔法世界。



由於《霍格華茲的傳承》是在全平台發售,這讓許多 PC 玩家得以開發出各式各樣的模改 Mod,令遊戲更具有趣味性,短短幾天的時間內,遊戲內就已經充斥了各式各樣的惡搞模組,甚至有神人將《哈利波特》的經典迷因「榮恩你聽我說,這玩意比魔杖好用!」於遊戲中具現化!

《哈利波特》經典迷因於《霍格華茲的傳承》中再現!

《哈利波特》主角 丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe),於出演《玩命Online:雙槍對決》時手拿雙槍的劇照,搭配上「榮恩你聽我說,這玩意比魔杖好用!」(I’m telling you Ron, these are better than magic wands!)的台詞,成為了網友們熱愛的迷因素材之一。而一名神人開發者,便將《霍格華茲的傳承》中原本預設的魔杖外觀改成了手槍,讓這迷因得以在遊戲中重現,引起了不少網友的討論,目前該模組也已經上傳至 Nexusmods 開放下載。

當飛天掃帚化身成湯瑪士小火車(Thomas & Friends)⋯⋯?

除此之外,還有各式各樣的惡搞模組出現在遊戲中,大部分素材都是取自於熱門的網路迷因,而在這場盛會中,怎麼可以少了「湯瑪士小火車」的身影,有腦洞大開的網友,將飛天掃帚的模組換成了湯瑪士小火車,在天空中飛行的模樣實在是有夠好笑,當然,這也已經可以在 Nexusmods 上下載,如果想要更多有趣的模組,在 Nexusmods 裡逛逛看看,或許有驚喜喔!

