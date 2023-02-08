《鬼滅之刃上弦集結 前進刀匠村》日本首周破11億　香港23日接力

為了迎接今年 4 月份《鬼滅之刃》 第三季《刀匠村篇》的播出，官方推出了特別劇場版動畫《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》，讓大家得以在大銀幕上搶先一睹動畫的風采。電影已於 2 月 3 日正式於日本上映（香港在 2 月 23 日，台灣為 2 月 17 日），只能說不愧是現象級大作，首日票房就達到了 3 億 2000 萬日圓（約新台幣 7300 萬元）的佳績，首週票房更是直接飆破 11 億日圓（約6千9百萬港元），實在是太神啦！



根據官方公開的數據顯示，《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》上映首週票房達到 11 億 5876 萬日圓（約新台幣 2.63 億元），累積觀影人數超過 81 萬 3422 人，雖然遠遠不及《鬼滅之刃 無限列車篇》首週末票房 46 億日圓（約2億7千萬港元）的成績，但由於本作僅是將電視動畫的內容先行上映，加上還有重複劇情，能有這樣的表現已經是非常了得。此外，也僅略輸近日最強敵手《灌籃高手The First Slam Dunk》的首週末票房 12.9 億日圓（約7千7百萬港元）而已。

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本作內容包括《遊郭篇》中的第十集與第十一集，與《刀匠村篇》第一集（時間約為 1 小時），除了可以再度於大銀幕上體驗 炭治郎、「音柱」宇髓天元 等人，與 「上弦之陸」墮姬 跟 妓夫太郎 間的精彩戰鬥，還能隨著 炭治郎 一行人在新任務地點與「霞柱」時透無一郎及「戀柱」甘露寺蜜璃相遇，同時還包括了上弦之鬼集結於「無限城」故事。

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