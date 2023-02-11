2023年1月動畫新番推薦　熱門作第二季登場　日常暖心小品梗啱你

2023年才剛開始，一月的新番就有眾多強檔動畫。如果算上還在播的動畫，甚至高達七十部！其中有許多輕小說改編，舊作重新翻拍，還有許多熱門作的第二季。



讓我們來看看這麼多動畫中，精挑細選、絕對不容錯過的六部動畫吧！

▼▼2023年1月動畫新番推薦6選▼▼

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《TRIGUN STAMPEDE》

第一部要推薦的是由《血界戰線》作者内藤泰弘所著的經典漫畫《槍神 TRIGUN》重新改編的新版動畫《TRIGUN STAMPEDE》。這部作品曾經得到星雲賞，在1998年播出的動畫版雖然和原作在劇情上和原著差異頗大，但依然大受歡迎，也是許多人的童年回憶。

故事敘述在一顆荒涼、布滿沙漠的星球上，人類依靠著遺留下來的科技「PLANT」艱難存活。而有一名賞金六百萬的通緝犯，被稱作「人間颱風」的威席．史坦畢特引來眾多賞金獵人。他本人實際上卻愛好和平，縱然槍法如神，但總是想在不開槍的前提下解決問題。不過本人的身世，以及有著不同目標的雙胞胎哥哥密利歐．奈布茲，卻讓他注定他無法過上和平的日子。

在製作方面，製作公司是在3D方面已經有相當名氣的Orange，監督的武藤健司也曾參與《寶石之國》和《BEASTARS》等作。流暢的3D動作、爽快的運鏡和角色靈活的表情都非常令人驚艷，每一集每一幀都彷彿在看電影一般。

《尼爾：自動人形 Ver1.1a》

由2017年問世的遊戲《尼爾：自動人形》改編，動畫版終於在這季登場。在西曆5012年，突然襲來的「外星人」與「機械生命體」令人類面臨滅絕的危機。僅存的人類逃至月球，並製造「人造人」來反擊。為了奪回地球，人造人部隊「寄葉」部隊被派至戰場，其中唯一存活的2B與在地球待命的掃描型人造人9S一同執行任務。但是隨著他們的戰鬥，一些絕望的真相也逐漸揭開來，究竟機械和人造人的生命與情感有什麼意義？

原作由橫尾太郎擔任總監，Platinum Games負責開發，因為絕美的美術表現、充滿哲理的虐心劇情和優美的音樂令它成為許多人心中的神作。不管是不是原作的粉絲，動畫對遊戲的重新詮釋都值得一看。一切，都為了人類的榮耀長存！

《虛構推理 第二季》

由小說家城平京所寫的推理小說改編，有著獨特風格的《虛構推理》推出了第二季。故事描述擔當魑魅魍魎們的「智慧之神」的人類少女岩永琴子，日復一日為了奇妙事件奔走。而她遇到了令她一見鍾情的對象櫻川九郎，但九郎卻是連「怪異」們都避之唯恐不及的男人。琴子和被她纏上的九郎兩人通力合作，以「虛構」的推理來解決「怪異」們所引起之各種脫離常理的神秘事件。

本作其實是很反常的推理作品，主張「推理不是找真相，而是為了讓人相信自己的主張」，琴子發表的真相皆是編造的，有時甚至是單純的謊言。第一季頗受好評，而第二季的雪女篇是眾多粉絲敲碗期待的篇章。喜歡燒腦劇情和令人大開眼界的推理的話，一定要看看這部動畫。

《吸血鬼馬上死 第二季》

說到續作動畫，那個爆笑的吸血鬼與吸血鬼獵人組合又回來啦！劇情描述吸血鬼獵人羅納德為了救出失蹤兒童而冒險前往真祖吸血鬼德拉克的城堡，沒想到對方的真面目居然是受一點點小傷就會變成沙子的超弱吸血鬼！在一連串搞笑的意外後，德拉克的城堡被夷為平地，而德拉克也因此決定寄居在羅納德的事務所，展開一段雞飛狗跳的搞笑生活。

除了羅納德和德拉克以外，第一季大家熟悉的各個搞笑角色和變態們也齊聚一堂，包括吸血鬼對策課、吸血鬼獵人和超強的編輯，當然更不能忘記可愛的吉祥物犰狳裘恩。看他們一邊吵吵鬧鬧一邊不停歇地扔出笑點，超級紓壓好笑！

《冰屬性男子與無表情女子》

面無表情、總是顯得很沉穩的社會新鮮人冬月在上班途中遇見了身穿西裝、雙腳被凍住的青年冰室。冰室身為雪女的後裔，只要情緒出現強烈波動就會結冰、或是讓周圍颳起暴風雪。看似冷冰冰的兩人，其實內心都十分溫暖；冬月關心的舉動不斷讓暗戀對方的冰室心花怒放，兩人的感情也在每天的工作與日常中逐漸變化。

這部以社會新鮮人為背景的動畫著重在日常暖心的小事件，角色間的互動不論男女都會會心一笑。妖怪後裔的設定為作品增添了一點奇幻感，但是因為所有角色都表現得十分習以為常，反而令人覺得逗趣。推薦給想享受溫馨又輕鬆的戀愛喜劇的你！

《擁有超常技能的異世界流浪美食家》

在一月眾多異世界輕小說改編動畫中，這部絕對是不容錯過的清新作品！平凡上班族向田剛志（穆寇達）突然被召喚到異世界，但卻只是無辜被「勇者召喚」牽連的普通人。在劍與魔法的世界中，他能依靠的是能將現代商品買來異世界的技能「網路超市」，乍看之下有點窮酸但似乎可以不愁吃穿了？

與傳統異世界作品不同，這部其實是披著異世界皮的美食番。穆寇達以異世界調料和食材吸引來了芬里爾緋爾以及其他各式各樣不簡單的傢伙，雖然不會戰鬥但是卻變成要照顧神獸一日三餐的「鏟屎官」。MAPPA製作保證的超級精緻料理畫面，就連高麗菜都絲毫不馬虎。在看這部之前記得準備好食物，不然肯定會越看越餓的！

以眾多強檔開始新的一年！

除了推薦的這六部以外，這季還有許多其他的佳作。奇幻小說改編的《狩火之王》、原創的親情喜劇《Buddy Daddies 殺手奶爸》、還有原創動畫《阿爾斯的巨獸》也都是令人期待的動畫。不管你喜歡異世界輕小說、愛情喜劇、還是正經的劇情，這季都絕不會無聊！

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