2022年4部私房動畫佳作　Cosplay主題戀愛喜劇　小品日常溫暖你心

2022年即將結束，你找到你的年度動畫了嗎？今年除了《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鏈鋸人》等人氣作品改編，造成話題的原創作品也是一部接著一部，讓人目不暇給。筆者今天將為你精選4部行家才知道，2022年不能錯過的佳作！



孤獨搖滾

如果你總是一個人，渴望擁有同伴；明明有一群好友，卻常感覺寂寞，那「小孤獨」肯定能成為你的新知己。

憧憬著樂團而開始練吉他的少女後藤一里，以為這樣就能交到朋友，一練三年過去了卻還是一個人。升上高中會出現轉機嗎？總是一個人的她能和其他人一起在舞台上順利演出嗎？

除了看少女們熱血的練習過程，看暱稱「小孤獨」的一里如何跨過她的悲觀踏出各種第一步，有著和過去同類型作品不同的新鮮感。輕鬆搞笑的對話、創意奔放的作畫和深入人心的樂曲，讓動畫觀賞起來樂趣加倍。

▼▼▼4部私房動畫佳作不容錯過▼▼▼

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戀上換裝娃娃

曾得到全國書店店員推薦，無論男女都能享受的Cosplay主題少女漫畫，可愛又有點色色的動畫化！

以成為雛人偶師為夢想的內向男高中生新菜，被超級奔放的辣妹女同學海夢請求，拜託他製作Cos服。對喜歡事物充滿熱情，總是毫不猶豫向前衝的海夢，性格膽小的新菜被這樣的她深深吸引。同時，一心研究製作服裝，對自己專業有著堅持，溫柔體貼的新菜也勾動了海夢的心弦......

沒有玩Cos也能享受有玩Cos更能共鳴，最重要的是兩人的純情互動可愛到讓人心臟痛，喜歡戀愛喜劇的人絕不能錯過。

相合之物

相當少見以和菓子為主角，描繪了和菓子店「綠松」的溫暖日常，及主角和陪伴少女一果尋找父親的故事。

和自大學畢業後就離家在東京工作了十年，突然收到父親入院的通知，決定回老家繼承店舖。在老家等著他的，卻是將拋下店舖的和視為敵人的一果，宣言要代替和繼承店鋪。「相合之物」在京都方言中有著「互相引出食材優點，相性很好的食物組合」的意思，和與一果能成為「相合之物」嗎？

故事舞台在京都，因此動畫配音也使用京都腔，推薦給和筆者一樣喜歡京都文化的你。

秘密內幕～女警的反擊～

除了動畫，也被改編成由戶田惠梨香和永野芽郁主演的日劇，有笑有淚的女警故事。

笨手笨腳的派出所新人女警川合，厭倦了被市民埋怨的工作而萌生辭職念頭時，與既是精英又是美女的藤部長相遇。儘管藤部長性格粗暴，能力和心態確實與凡人不同，讓川合對工作的想法也開始改變......

標題和畫風較不討喜，但內容之有趣讓筆者只看一集就迷上了，喜歡日常故事的請務必嘗試看看。

準備好動畫良伴，迎接漫漫冬日

天氣一天比一天冷，是不是越來越不想離開被窩？再過幾週就是跨年連假了，挑個好動畫在暖暖的房間裡，一口氣看個過癮吧！

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