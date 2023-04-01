網民熱議安排年假活動　他已預請薩爾達假　日本企業甚至有遊戲假

年假（特休假）對上班族來說很珍貴，許多人會選擇累積多天假期一次出國玩到爽，也有人會在世界級運動賽季時，利用假期來大肆追比賽，但就有一名網友表示會在遊戲新作發售日或遊戲賽季時請年假，他將這個經驗分享到網絡上，引起網友討論，不少人紛紛留言贊同。



▼▼▼年假做咩好？▼▼▼

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同事都請假出國玩 他推「年假打機更爽」

台灣一名網友在PTT好奇發文，表示出社會開始工作後有了年假（特休假），身邊同事們都會利用年假出國、出遊之類的，「聽到我請年假為了玩遊戲還會很驚訝」。原PO提到2021年開始會在《PoE（流亡黯道）》開季後預先畫好年假，「反正我年假也沒什麼事情能用掉，拿來打電動爽多了」。

不過在遊戲上市日請年假也會有風險，原PO就說像是先前《失落的方舟》延後上市，有些人特意請假卻遇上延期，等於白休一天，原PO表示，已經提前打算在3月24日請年假，準備跟《Resident Evil 4重製版》的里昂去砍寄生蟲，好奇問大家是否也有請年假打遊戲的經驗？

網贊同：請薩爾達假

許多網友留言回應，「預計要請薩爾達假」、「沒有為了打電動請年假 但大部分請年假都是打電動」、「Monster Hunter Rise發售時」、「請年假玩遊戲超爽的，特別是隔天上班劇透同事的時候」、「我還請病假打遊戲過勒，只是不能加同事好友，會被發現」、「玩英雄聯盟，阿福快打」、「當然有啊，臥龍那次我就請年假，五六日三天加起來睡不到15小時硬破完」「Monster Hunter World: Iceborne剛上的時侯請了兩天」、「上線組隊進DC發現同事老闆都在」。

太多員工請「遊戲假」？老闆乾脆放假一天

事實上曾經就有日本企業，因為同時有太多員工在同一天請假，原來那天正好是《Monster Hunter Rise》的發售日，這間VR企劃公司「Mark-on」的董事長為了讓搶購遊戲的員工可以安心玩遊戲，決定全體放假一天。

董事長在Twitter貼出公司公告，因為隔日是《Monster Hunter Rise》的發售日，公司內許多員工都在當天請了假，因此決定直接讓大家好好休息一天，安心在家「冒險」，還訂定發售日當天為「魔物獵人（Monster Hunter）假」。

據日媒報導，這間公司的員工聽到消息都樂不可支，該則「魔物獵人假」公告也在Twitter上爆紅，網友紛紛說「看來員工要熬夜三天打魔物了！」、「請問還有缺同事嗎？」、「員工禮拜一開會請報告遊戲進度」。

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