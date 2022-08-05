《ONE PIECE》路飛吃了什麼果實？ 節目答案為「橡膠果實」惹熱議

近日，在一個日本節目上，考驗嘉賓們對日本人氣動漫作品《ONE PIECE》主角路飛（台譯：魯夫）的惡魔果實名稱，但卻引起了不少原作讀者和網民熱討。



近日日本富士電視台的節目「ネプリーグ」， 舉辦了動漫常識猜謎特備企劃，然而其中一題被歸類為等級1的簡單難度的題目問《ONE PIECE》主角路飛吃的惡魔果實名是什麼。嘉賓們都一致回答橡膠果實（ゴムゴムの実），不過這回答卻在網路上引發熱討。

《ONE PIECE》路飛吃下橡膠果實，是大家印象深刻的事。不過，有動漫迷指出，最新連載漫畫給出了另一個答案。

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《ONE PIECE》自1997年在《週刊少年JUMP》上連載已經多年，其中主角路飛的橡膠果實中得到橡膠能力，更令到不少人有深刻的印象。不過，隨著故事的發展，橡膠果實在最新故事發展上更有一個正式名「人人果實 幻獸種 尼卡型態」(ヒトヒトの実幻獣種モデル ニカ)。

因為原作劇情最新進度有一些網民指該節目沒有追進度。不過也有人認為節目並沒有錯。一方面是「橡膠果實」作為俗稱可以被接受。另一方面則是節目有寫明題目出自動畫，而非漫畫最新進度。

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