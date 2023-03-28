《SPY×FAMILY》動畫第二季10月登場　首部劇場版編劇為大河內一樓

由 遠藤達哉 原著作品改編的超人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，於今日舉行的日本動漫年度盛會 Anime Japan 2023 上，宣佈了動畫第二季將在今年 10 月開播的消息。與此同時，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》首部劇場版作品「CODE: White」也確認將會於今年 12 月 22 日在日本上映。相信各位都已經迫不急待想在大銀幕上看見 安妮亞 了，那就一起拜託時間快轉吧（哇酷哇酷）！



據先前釋出的預告影片，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》動畫第二季將為大家帶來漫畫中「屁屁篇」與「郵輪篇」的故事，當然，還有佛傑夫婦的正式約會場面（好期待）！至於本次的劇場版，將會由作者 遠藤達哉 擔任原作、監修與角色設計原案，監督為 片桐崇，總作畫監督為 浅野恭司。意外的是，編劇竟然是讓人聞風喪膽的 大河內一樓，近日《機動戰士鋼彈 水星的魔女》中令無數網友崩潰的劇情，正是出自他之手，難不成 安妮亞 也要黑化了嗎（害怕）？

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隨著《SPY×FAMILY 間諜家家酒》劇場版視覺圖的公開，官方也邀請了聲優群 種崎敦美（飾 安妮亞）、松田健一郎（飾 彭德）、早見沙織（飾 約兒）、江口拓也（飾 黃昏）畫出了自己心中的劇場版視覺圖，不知道大家最喜歡誰的作品呢？當然，身為作者的 遠藤達哉 也獻上了自己版本的視覺圖，可以見到除了 彭德 之外，其他人的畫風簡直是潦草至極，尤其是佛傑夫婦，完全看不出來誰是誰呢（笑哭）！

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