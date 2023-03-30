Pokemon｜小智比卡超結束冒險旅程　大比鳥感動回歸：童年完整了

為了完美結束小智與比卡超這25年來的冒險旅程，官方推出了動畫《寶可夢 旅途 目標是寶可夢大師》（ポケットモンスター めざせポケモンマスター）來作為收尾，歷代的夥伴與寶可夢們也在其中紛紛回歸，而最令人期待的，便是那在24年前被小智放生的大比鳥（台譯：比雕）。苦等了這麼多年，在《寶可夢 旅途 目標是寶可夢大師》的最終話中，大比鳥終於現身與小智團圓，這場面簡直不要太感人！



▼▼▼寶可夢終章，大比鳥回來了！▼▼▼

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大比鳥與小智、比卡超感人大重逢！正式回歸隊伍

在 1999 年 1 月 28 日播出的《寶可夢 無印篇》中，小智在常磐森林對著大比鳥承諾：「等事情辦完後，我馬上就會回來。」，結果小智的故事已經都要完結了，卻還是沒有回去找大比鳥。終於在《寶可夢 旅途 目標是寶可夢大師》最終話裡，當小智再度被火箭兵團攻擊，陷入危機之時，大比鳥奇蹟般地現身於眾人眼前，快速解決了火箭兵團，並跟小智與比卡超來場感人大重逢，告訴我誰能忍住不哭，童年終於沒有遺憾了嗚嗚！

稍微美中不足的是，竟然是大比鳥自己回來找 小智，而不是小智主動找它，大比鳥你的骨氣在哪裡（超大聲）！不過好在小智最後還是邀請了大比鳥回歸隊伍，這下是真的回來啦，好感動啊（感謝火箭兵團的撮合）！當然，小智最大的勁敵小茂，也有在最終話中現身與小智相聚，可以說是非常有始有終，感謝《寶可夢》動畫組把收尾做的如此美好，完整了大家的心願，再見了，小智與比卡超！

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