Pokemon數量突破1000隻　官方公開紀念影片　童年回憶一次滿足

《精靈寶可夢》（Pokémon／寵物小精靈）系列自 1996 年問世至今，累積了無數的動漫、遊戲等相關作品，也不斷有新的寶可夢加入這個大家庭，從最開始，也是大家最為熟知的 皮卡丘，到如今 Nintendo Switch《寶可夢 朱／紫》中的神獸 故勒頓 與 密勒頓，不知不覺間，已經累計出現了超過 1000 隻寶可夢。官方為了慶祝與這些寶可夢的相遇，推出了一隻集結目前所有寶可夢的紀念影片「Pokémon 1008 ENCOUNTERS」！



《寶可夢》系列 26 年來，累計共 1008 隻寶可夢都在這！

從最初的《寶可夢 紅／綠》開始，一路至後來的《寶可夢 金／銀》、《寶可夢 紅寶石／藍寶石》、《寶可夢 鑽石／珍珠》、《寶可夢 黑／白》、《寶可夢 X／Y》、《寶可夢 太陽／月亮》等等，共發現了 1008 隻寶可夢的身影，不知道大家都是從哪時候開始認識寶可夢的呢？但可以肯定的是，大家心中都有自己最心儀的那位寶可夢吧！

▼▼▼官方公開慶祝紀念影片▼▼▼

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在「Pokémon 1008 ENCOUNTERS」影片中，官方將在《寶可夢》遊戲系列中現身過的寶可夢，依照時間順序逐個呈現在大家眼前，隨著過往的遊戲畫面浮現，彷彿又再度回到了記憶中的那些時光，尤其看到那些熟悉卻又好久不見的寶可夢出場時，內心莫名的有些感動啊！非常感謝寶可夢出現，在這些年陪伴大家度過了無數的快樂時光，期待未來與更多可愛又迷人的寶可夢相遇！

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