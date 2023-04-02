網發文「送飯影片」掀熱論　原來呢2套最受歡迎　啱你心水嗎？

許多人在吃飯的時候都會找「配飯影片」，不管是連續劇、YouTube頻道短片還是卡通動畫，總要找到理想的影片才能夠開始吃飯，有時候找影片的時間甚至比吃飯的時間還要長。



日前便有網友好奇，大家吃飯的時候都會搭配什麼樣的影片，貼文一出引來許多人留言回覆，大家紛紛曬出自己的「配飯影片」。

▼▼▼送飯影片大討論▼▼▼

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吃飯配什麼？《我們這一家》、《蠟筆小新》最受歡迎！

一名網友在Dcard發文，表示自己在外面吃飯時聽到附近的人在討論各種童年卡通，想起了自己吃飯一定要「配電視」的習慣，「身為一個電視兒童，只要在家吃飯我就一定要轉好台才能好好開始吃飯，沒配電視真的吃不下去……」並列出了自己最喜歡的配飯影片，像是《我們這一家》、《蠟筆小新》、《名偵探柯南》、《後宮甄嬛傳》等等，同時好奇網友們都看什麼「配飯」。

貼文引來許多網友留言，網友們的「配飯影片」，基本上以輕鬆的動畫卡通為主，其中《我們這一家》和《蠟筆小新》則是最受歡迎的配飯動畫，「我每天都看《我們這一家》，每一集都看到滾瓜爛熟」、「《我們這一家》跟《蠟筆小新》讚讚讚讚」、「前幾天本來要配進擊的巨人……直接吃不下，關掉看小新，配飯就是要看輕鬆愉快的動畫」、「《我們這一家》真的超下飯」。除此之外，《烏龍派出所》、《多啦A夢》也是許多人推薦的配飯動畫。

《甄嬛傳》狂刷7749次 輕鬆綜藝、YouTube短片也超下飯

也有另一派網友喜歡看「連續劇」，其中《後宮甄嬛傳》更是大受歡迎，「《後宮甄嬛傳》百看不厭」、「甄嬛看了7749遍，快沒東西看了」、「《我們這一家》跟《甄嬛傳》真的超級下飯」。除了《甄嬛傳》以外，也有網友表示喜歡在吃飯的時候看陸劇或歐美影集，還有人提到了最近的熱門韓劇《黑暗榮耀》。

除了動畫卡通和連續劇，輕鬆又不用一直追進度的綜藝節目、YouTube短片也是不少人的配飯良伴，「我都配綜藝節目，喜歡看《一袋女王》」、「很愛配狼人殺」、「我都配好吃的YT（YouTube），這樣不管吃什麼都會變好吃」、「吃飯絕對要配X調查吧」、「Running Man」、「我都配陪沈團跟好味小姐」。還有人表示喜歡以「類戲劇」配飯，像是《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色水玲瓏》等等。

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