從頭開始追《海賊王》要幾耐？　估算呢個「時長」恐怕無人睇得完

日本漫畫家尾田榮一郎筆下《海賊王 ONE PIECE》從 1997 年連載至今，不僅長年居冠《週刊少年 Jump》人氣榜單，亦於 30 多個國家翻譯版本發行，更衍生出諸多影視作品及線下周邊，已可說是其領域內最長青的漫作之一。不過新進粉絲若想「趕進度」至目前累計 1055 集數，並包含電影/劇場版全數觀畢該花多久時間？經過估算，總算有了大致的時間答案。



▼▼▼《海賊王》從頭追起須花多久時間？▼▼▼

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根據外媒 CBR 指出，《海賊王》一集播出時間約是 22 – 24 分鐘之間，若以其最長時限計算，1055 集數共要花費 25320 分鐘（442 小時，17.59 天）；但若自動跳掉約 2.5 分鐘的主題曲，仍須花費 22683 分鐘（378 小時，15.75 天）才能有辦法追至 3 月底的新集數，不過須留意的是，此為 24 小時內不間斷追劇的時間進行計算。

但假若因日常有其他外務，時間上有所限制，僅一天以 8 小時計算並在無間斷的追劇狀況下，將包含影集/電影/劇場版全數觀畢，總計須要 55.5 天。從以上多如牛毛的集數、電影/劇場版衍生作品，新進的粉絲若想「從頭看起」，恐怕要付出相應的時間成本了。

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