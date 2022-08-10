《ONE PIECE海賊王》全球銷量破5億 刷新曾創下的健力氏世界紀錄
撰文：COOL潮流生活網
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日本漫畫家 尾田榮一郎 所著的少年熱血漫畫《ONE PIECE 海賊王（台譯：航海王）》，從 1997 年開始連載，經過將近 25 年時間的刻畫後，故事即將邁入最高潮的收尾階段，所有隱藏的謎團都將傾巢而出，相信大家對此都感到相當期待。
與此同時，《ONE PIECE 海賊王》的漫畫銷量也再創新高，打破了「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」健力士世界紀錄（Guinness World Records，台譯：金氏世界紀錄）！
《ONE PIECE 海賊王》全球累計銷量達到 5.1 億本，再創健力士世界紀錄！
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《ONE PIECE 海賊王》於 8 月 4 日發行單行本第 103 集之時，宣佈《ONE PIECE 海賊王》的全球累計銷量正式來到 5.1 億本，該成績再度創下了「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」的健力士世界紀錄！為什麼說再度呢？因為前一項的紀錄保持者還是由《ONE PIECE 海賊王》拿下，當時的紀錄為 3.2 億本，時間為 2015 年 6 月，簡直可說是每分每秒都在打破紀錄⋯⋯。
《週刊少年 JUMP》編輯長拿到證書開心發文！
《週刊少年 JUMP》編輯長 中野博之 在替尾田榮一郎領獎後，難掩興奮之情，特地在《ONE PIECE 海賊王》的 twitter 官方帳號發文慶祝，並貼上拿著證書的照片，看起來為此感到相當驕傲，全球的粉絲們應該也是抱著如此的心情吧！此外，最新的電影《海賊王劇場版：紅髮歌姬》也已於 6 日於日本上映，台灣也緊接著在 19 日登場，大家準備好進場看紅髮傑克的女兒了嗎（聽說首映的票直接被秒殺光）！
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