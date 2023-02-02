海賊王One Piece真人版劇集今年Netflix上架　路飛等主角背影曝光

Netflix近年積極開拍漫改劇，更挑戰高難度將大熱動漫拍成真人版劇集，而近期最受關注的就是《One Piece》。



《One Piece》Netflix真人版會在今年上架，近日官方已率先披露幾位主角的背面造型，包括路飛、娜美、卓洛等，飾演路飛的Inaki Godoy亦於自己IG貼出其角色首張宣傳照，雖然正面尚未曝光，但已令廣大粉絲議論紛紛。

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《One Piece》自宣布真人化以來，一直令動漫迷擔心毁了原作，而作者尾田榮一郎今次亦有份為真人版參與製作，Netflix方面一直把角色造型保密，要角之一的新田真劍佑，去年就為演出卓洛而將頭髮染成綠色。

而最後這套真人版就只能待官方上架才能知道會怎樣了。

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