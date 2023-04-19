《我推的孩子》片頭曲「アイドル」突破千萬觀看　首集直接封神？

由《輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~》赤坂明 編劇、《人渣的本願》横槍萌果 作畫的漫畫《我推的孩子》（推しの子），已於日前（12 日）播出了改編動畫，90 分鐘的首集播出後，瞬間就引發了廣大網友們的討論。由 YOASOBI 演唱的片頭曲「アイドル」在上傳後，更是僅僅只花費了 3 天時間就突破了 1000 萬人次的觀看數，才第一集就獲得如此高的人氣與評價，妥妥的神作無誤啊！



《我推的孩子》預告宣傳片

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《我推的孩子》劇情峰迴路轉，刺激到讓網友大喊吃不消

《我推的孩子》以「偶像」作為主題，講述在鄉下工作的婦產科醫生「雨宮吾郎」，意外與本命偶像「星野愛」相遇，並錯愕地發現她已經身懷雙胞胎，隨後 吾郎 便遭到刺殺，當他再次醒來後，發現自己竟已經成為了 星野愛 的孩子？故事除了將演藝圈的生態，以及粉絲文化融入外，還加入了復仇、轉生等元素，令人意想不到的劇情轉折，更是令觀眾直呼：「太神啦！」、「太刺激了，看得我胃好痛。」

YOASOBI 獻唱超神片頭曲，觀看數火速飆升！

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受到原劇的影響，由 YOASOBI 演唱的片頭曲「アイドル」自上線後，於 Youtube 的觀看數在 8 小時內就突破了 100 萬，一天後便超過了 300 萬，最後以耗時 3 天 3 小時 13 分鐘達到了 1000 萬次的驚人觀看數。這也是 YOASOBI 出道以來最快破千萬人次觀看的歌曲，之前的紀錄保持者是當時為《BEASTARS》第二季所獻唱的片頭曲「怪物」，花費了 14 天。如此神速不只證明了《我推的孩子》的人氣，更彰顯了 YOASOBI 強勁的音樂實力！

YOASOBI「アイドル」 Official Music Video

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