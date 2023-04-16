10大90後必追人氣日本卡通　海賊王、蠟筆小新......回憶殺準備

你還記得童年時期最喜歡看的卡通是哪一部嗎？不論是貼近日常生活的《我們這一家》、搞笑無厘頭的《蠟筆小新》，還是想要來一場航海冒險的《海賊王》，只要打開電視機，就能夠跟著主角們一同徜徉在動畫場景中，對於兒時的我們來說就像是擁有了全世界。



4月4日是一年一度的兒童節，你最想回味哪些卡通呢？現在《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶著大家乘坐多啦A夢的時光機，一起來看看90後回憶殺必追人氣日本懷舊卡通有哪些！

▼▼▼回憶殺準備！！！▼▼▼

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No.10 《寵物小精靈》/《寶可夢》/《Pokemon》/《神奇寶貝》

最近因為播出《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》最終回受到關注的《寵物小精靈》，也是讓許多90後陷入回憶殺的人氣卡通之一！《寵物小精靈》自1997年開始播出，起初由於比卡超不肯服從主角小智，讓小智只能憑一己之力捕捉神奇寶貝，直到後來小智為了不讓身受重傷的比卡超受到烈雀攻擊，不惜捨命相救，最後在小智要被對方攻擊之際，比卡超使出電擊絕招擊退敵人，也讓小智與比卡超成為無堅不摧的盟友。

網友對於《寵物小精靈》長達26年的冒險，最終小智遵守承諾與大比鳥重逢，也感動表示，「明明是很開心的動畫內容，但是卻邊看邊眼睛流淚，25年的回憶就到此告一個段落，嗚嗚該去多買幾隻比卡超來抱抱了」、「終於不是P圖了QAQ」、「QQ守在電視看《寵物小精靈》的童年啊，有點想回味一下四色版」。

No.9 《可愛巧虎島》

從1993年開播的日本卡通《可愛巧虎島》，以擬人方式讓巧連智島上的動物們開口說話，主要角色包括以虎為造型、朝氣又有自信的「巧虎」，鸚鵡造型、常被任意使喚的「桃樂比」，以虎為造型、巧虎的妹妹「小花」，還有以貓為造型、剛好在兒童節這天出生的「妙妙」，卡通裡以日常生活作為取材，也是不少90後在幼稚園時期喜歡觀賞的動畫之一。

去（2022）年有網友趁著清明連假陪姪女看《可愛巧虎島》，卻赫然發現綿羊造型、巧虎好友「鈴鈴」不見了，不僅掀起PTT熱烈討論，還有鄉民開玩笑表示，「變成巧虎身上的肉肉了」、「變成巧虎身上不可分割的一部分」、「鈴鈴被吃掉了，老虎吃羊合情合理」，不過有網友貼出東京電視台回應，指出2012年3月播出《再見鈴鈴》中，鈴鈴其實是因為父親的關係搬家到法國，之後就再也沒有出現了。

No.8 《遊戲王》

曾經讓小學生為之瘋狂搜集卡牌的卡通《遊戲王》，被譽為「世界銷售最多的交換卡片遊戲」，在故事背景裡，所有進行決鬥的人被稱為「決鬥者」，並使用卡片在決鬥盤裡進行比賽，只要將對手的生命值降為零就可以取得比賽勝利。雖然看似簡單的卡牌比賽，不過卻是攸關到世界存亡、犯罪等情事，主角武藤遊戲為了拯救被偷走的爺爺的靈魂，來到島上和其他決鬥者進行比賽，最終打敗亞圖姆並讓對方回到冥界。

有網友曾在PTT發問「《遊戲王》算是神作嗎？」，原PO提到《遊戲王》留下許多知名梗，像是「像你這種軟腳蝦的決鬥者」、「粉碎！玉碎！大喝采」等，不少觀眾也頗有共鳴，「你看20到40歲的有誰沒聽過《遊戲王》的」、「在卡牌商業化的部分根本是聖經等級」、「那時候一堆爸媽超怕小孩問賣卡，還上新聞」、「神不神見人見智，但絕對是經典之一」。

No.7 《龍珠》/《七龍珠》

許多小孩都希望能夠蒐集到七顆龍珠，因為在《龍珠》動漫裡，只要搜集世界上七顆龍珠，就能夠召喚出神龍完成你的願望！孫悟空因此被布瑪帶出來尋找七龍珠，在不斷修煉武術後，接連打倒紅領巾軍、比克大魔王、比克、拉帝茲、那霸、貝吉達，最後因為克林之死讓孫悟空變身為超級賽亞人，將弗利沙成功擊退，並且用那美克星七龍珠將同伴全數復活。

《龍珠》也成為許多90後的共鳴之一，網友分享《龍珠》令人著迷的原因，「憤怒變身、變色，這些玩意歐美或日本都玩過，《龍珠》是把這些元素弄得很潮XD」、「那美克星小時候看到會覺得壓迫，從來沒有動畫能讓我有這種感覺」，也有鐵粉分析「如果七龍珠就這樣收在那美克星，那七龍珠就不會有現在的成功，舉凡特蘭克斯、超二悟飯、最美人妻18號、愛家貝吉達、合體和波特拉系統都是在那美克星後的經典，所以那美克星之後的篇章絕對是加分而不是扣分」。

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No.6 《美少女戰士》

轟動所有90後的日本少女卡通當然有「《美少女戰士》」！14歲的女國中生月野兔自從遇見了會說話的黑貓露娜，並從對方手上拿到一枚神奇胸針後，就可以變身成「水手月亮」保護地球、對抗惡勢力，月野兔與自己未來的女兒「小小兔（水手小月亮）」等人被稱為「太陽系水手服十戰士」，和男主角地場衛等人一起捍衛世界和平，在不同任務中啟動新技能並成功打敗敵人。

除了耳熟能詳的「我要代替月亮懲罰你」，也有網友好奇「八年級男生小時候會看《美少女戰士》嗎？」，原PO談到幼稚園到小學低年級時期，《七龍珠》和《美少女戰士》是最紅的兩部卡通，不過只要自己提到有看《美少女戰士》，就會被其他男同學笑「哈！你有看喔！男生在看美少女戰士耶！」，網友也幫忙補血表示，「還真的有看過，而且是快國中的時候」、「第一部全滅後被光團吞噬那段落配背景音樂跟小兔的獨白，很淒美很好哭」。

No.5 《多啦A夢》

在看晚間新聞前，許多小孩總是會和爸媽吵著要收看卡通《多啦A夢》！《多啦A夢》故事背景其實是世修為了改變「最差勁的祖先」野比大雄，選擇把家中貓型機器人「多啦A夢」遠從22世紀運送至21世紀的大雄家，不過大雄為了掩蓋自己考試考零分、被朋友欺負時替自己復仇，常常放學後回家第一件事就是拜託多啦A夢拿出道具幫忙，儘管多啦A夢事前都會警告大雄不能亂用道具，不過最終都會因為個人使用不當遭到懲罰。

先前就有網友詢問「如果可以跟多啦A夢要一種道具，大家希望有什麼道具」，不少人紛紛在留言區許願「時光機，回到未來看大樂透、六合彩開獎號碼」、「隨意門，整個人生大改變」、「三大法寶：電話亭、時光機、隨意門」、「如果電話亭，如果就可以滿足全部的願望」、「記憶吐司，想當學霸XD」、「看到前面有人還想上班覺得尊敬XD，我有多啦A夢肯定不想上班」。

No.4 《名偵探柯南》

如果小時候喜歡看偵探推理系列，那麼你的收藏清單一定會有《名偵探柯南》！主角工藤新一原本是一名高中生偵探，沒想到遭黑暗組織強行灌入「APTX-4869」藥物，醒來後工藤新一便發現自己的身體縮小成小學生的模樣。後來工藤新一以「名偵探柯南」身份協助辦案，為了不被他人發現，柯南會讓小五郎以沈睡的方式，以過人的推理能力將困難的案件一一偵破，卻也讓「沈睡的小五郎」成為全日本最知名的偵探。

此外，「柯南最恐怖的一集」也勾起不少觀眾童年時回憶，其中最多人認為是圖書館殺人事件，「圖書館館長，他表情超級驚悚，我看了不敢睡覺」、「圖書館管理員超恐怖+1」、「前一陣子電視又播了一次圖書館那集，還是嚇得我轉台」、「電梯超重那集超恐怖」，也有網友表示「迷宮的十字路口～服部假扮成壞人，刀準備劈下去的那剎那，我整個心跳都停了...」。

No.3 《男兒當入樽》

「教練！我想打籃球！」這句讓許多觀眾籃球魂爆發的台詞，成為許多90後小時候的童年回憶，故事主角櫻木花道在國中三年期間連續告白失敗50次，升上湘北高中一年級後，為了奪得暗戀對象赤木晴子注意，櫻木花道在毫無基礎下加入湘北高中籃球隊，不過赤木晴子其實一直都喜歡籃球明星流川楓，但櫻木花道憑藉著驚人毅力，從籃球門外漢一路挺進主力球員，原本要出國鑽研籃球實力的流川楓，為了拿下「日本第一」頭銜，也選擇留在湘北高中籃球隊。

《男兒當入樽》在去年播放電影版《THE FIRST SLAM DRUNK》，籃球精神也激起許多影迷熱血爆發，「神作！追分反攻時音樂下的時機熱血得讓人震撼，沒想到這輩子有機會在電影院看《男兒當入樽》，在下檔之前預計即將10刷」、「這部畫風雖然和原本TV版差很多，但是強烈的感受到作者想表達的意境，永不放棄～」。

No.2 《蠟筆小新》

搞笑又無厘頭的《蠟筆小新》是許多90後從小配飯到大的卡通，故事圍繞在埼玉縣春日部市、就讀雙葉幼稚園的5歲小孩「野原新之助（小新）」，《蠟筆小新》講述小新與爸爸野原廣志、媽媽野原美冴、妹妹野原向日葵（小葵）及愛犬小白日常生活相處，雖然看似平凡，不過小新有別與一般5歲小孩的超齡表現，儘管受到部分網友質疑不適合孩童觀賞，但電視動畫版在日本收視率常高居前10名，後來也逐漸修改成適合闔家觀賞的卡通內容。

有網友也透露小時候播放古早版本的《蠟筆小新》，礙於尺度太過開放，導致家長不讓他觀賞，許多觀眾也認同，「我去年要轉給我外甥女看，我媽就翻臉了，他說那絕對不是給小孩子看的」、「因為早期本來就不是給小孩看的，後來才漸漸變成孩子取向」，但也有人表示，「我家週末午餐一定看《蠟筆小新》」、「現在覺得超好看，敬那純真無邪的年代」。

No.1 《海賊王》/《航海王》

《海賊王》（《航海王》、《ONE PIECE》）以虛構的「大海賊時代」作為故事舞台，主角路飛為了想要得到「ONE PIECE（一個大秘寶）」，於是他抱著「我要成為海賊王」的心情，跟著草帽海賊團的夥伴卓洛、烏索普、山治、娜美、索柏等人，最初駕駛著「前進梅利號」探險，後來該船舶行駛多年後淘汰，改由「烈陽號」繼續航行，其中路飛的特殊技能「伸縮自如的橡膠拳」，單手握拳就能將手臂延長，還能利用反作用力進行攻擊，也成為路飛招牌之一。

去年《ONE PIECE》釋出第1044話「解放的戰士」，主角路飛吃下的惡魔果實並非眾人所知的「橡膠果實」，而是一種名為「人人果實幻獸種，太陽神尼卡」的動物系惡魔果實，可以把周圍物質轉換成橡膠，頭髮也能燃燒產生火焰。消息曝光後讓許多資深海賊迷無法接受，「頂上戰爭的時候艾斯白擋了」、「你是神你要早說」、「阿一開始就吃了最強的果實你要先說啊，賣了20年、賺了20年現在才講是怎樣？」

分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月31日至2023年03月30日，共1年。



系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『八年級人氣日本懷舊卡通』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。



本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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