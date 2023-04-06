2023年4月動畫新番推薦五選　校園故事夠青春　獵奇戰鬥熱血爆燈

4月新番即將到來，大家都預定好要追的動畫了嗎？除了強檔動畫的續作，這季同樣有許多讓人眼睛為之一亮的超強新作動畫。在這當中有許多是熱門漫畫改編的作品，在劇情上每一部都是上選之作，加上由知名工作室操刀，可想而知絕對會是本季值得推薦的動畫。就讓我們來看看都是什麼樣的動畫吧！



▼▼▼4月動畫新番推薦▼▼▼

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1）《【我推的孩子】》

必須大力推薦的首推這一部！在鄉下地方當婦產科醫生的五郎某日竟然在看診時遇見自己推的超紅偶像——星野愛。但是五郎卻慘遭人殺害，等他醒來時卻發現自己轉生成了愛的孩子，真正意義上成為「我推的孩子」。多年後，為了找出關於母親真相，長大的阿奎亞（五郎）一腳踏入了演藝圈。

由《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》赤坂アカ與《人渣的本願》横槍メンゴ兩人合作的衝擊性漫畫終於動畫化。片頭曲與片尾曲更是邀請到YOASOBI與女王蜂分別擔任，第一集90分鐘擴大版更是已經於3月17日開始在日本全國上映。滿滿的誠意與話題性絕對會是今年春番令人期待的黑馬之一！

2）《躍動青春》

《躍動青春》的故事敘述從小在鄉下長大的岩倉美津未，為了實現夢想轉入了東京的高中。她因為不適應電車的擁擠而差點趕不上開學典禮，卻也在途中遇到睡過頭卻悠悠哉哉的志摩聰介，兩個個性天差地遠的人開始了嶄新的高中生活。

除了主角外的角色們也很有特點，看著他們從陌生到成為能敞開心扉的朋友，讓人忍不住感嘆這就是青春。就算在互相了解的過程中，難免會產生一些不和諧的差錯，但是不知不覺中成為無可替代的朋友。推薦給想看充滿青春酸甜苦辣的校園喜劇的人！

3）《地獄樂》

江戶時代末期，有最強忍者之稱的畫眉丸，因為叛離被捕、判處死刑。但是在獄中，他被行刑人山田淺右衛門佐切告知，若是能從有極樂淨土之稱的島嶼上帶回「不老不死仙藥」就能無罪釋放。為了與心愛的妻子再會，他踏上了這座充斥的怪物、詭異和其他兇惡死刑犯的島。

以時代劇風格融合魔幻的戰鬥漫畫，搭配獵奇、血腥的場景，讓原作成為JUMP+的招牌之一。這次動畫化由MAPPA製作，細膩的畫風和獨特的音樂，光是從宣傳片就讓人對動畫十分期待。另外片頭曲則是由millennium parade與椎名林檎合作帶來的「Ｗ●ＲＫ」。

4）《和山田君進行 LV999 的戀愛》

如果想要看不是校園類的戀愛喜劇，那不妨試試這部！女大學生木之下茜因為男友和網上認識的女人劈腿而分手。本來為了和男友產生話題而開始玩的網路遊戲，只剩下前段感情的痛苦回憶。正在氣頭上的茜巧遇了同公會的玩家「山田」，滔滔不絕地說著失戀的悲傷卻只換來一句：「我不感興趣。」

冷酷系的年下帥哥與率直的女主角之間的關係究竟會產生什麼樣的變化呢？

5）《天國大魔境》

最後一部要推薦的則是《天國大魔境》！由石黑正數著作的漫畫改編，有著獨特世界觀與氛圍，充滿神秘感的作品。故事從兩個角度切入，在井井有序的高牆內，孩子們過得十分和平並且被灌輸外面的世界是充滿怪物、像地獄一樣的地方。但是時男不由得開始想像外面究竟是什麼樣子？另一方面，在毀滅的世界中，貴留子帶著被託付給她的男孩——小丸，試著尋找一個人稱做「天國」的地方，但是對於那裏是什麼地方，他們卻一無所知。

充滿伏筆與謎團、不斷刺激人好奇心的神奇作品終於動畫化。光從PV就可以感受到神秘與令人不安的氛圍，搭配BiSH的片頭曲「innocent arrogance」，讓人很難不期待動畫的表現！

今年春天就來看看這些新作吧！

不管是錯綜複雜的懸疑故事，熱血的戰鬥，還是青春的戀愛故事，這一季也是滿滿令人期待的動畫。今年春天你想要看哪一部呢？

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