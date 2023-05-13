薩爾達傳說王國之淚攻略 袋子擴張方法 攜帶更多武器弓箭盾牌｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲袋子擴張方法攻略，讓玩家可攜帶更多武器弓箭盾牌令戰鬥更順利。



王國之淚武器有耐久度 自然帶越多越好

在薩爾達傳說王國之淚中，所有武器、盾牌和弓箭都有耐久度，使用一定次數後就會粉碎壞掉，因此裝備自然是能帶越多在身上越好。加上今集的新能力「餘料建造」，能將不同的材料附加到武器上獲得不同效果，換言之能多帶武器在身上就代表能多帶不同種類、特性和屬性的武器以面對各種不同情況，無往而不利。

不過裝備的袋子容量有上限，一開始玩家只能帶5把弓和4個盾，雖說不是無法戰鬥但多少有點不便。幸好擴張袋子容量有方法，只要在遊戲中找到NPC「伯庫林」，便可使用「克洛格的果實」來擴張袋子。

讓你喜歡的袋子變大

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按圖放大薩爾達傳說王國之淚攻略 武器袋子擴張方法：



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要擴張裝備口袋首先玩家需要有「克洛格的果實」，可透過幫助各地的克洛格找回其朋友，或是解開一些兀突地出現在地上的機關時都能獲得。有時搬開一塊地面上的石頭都可發現克洛格（下面有克洛格的石頭通常都會出現在一些「可疑」的位置）；如果在探索期間稍為留心四周環境的話，要找到十來二十個並不困難。

例如在利特村的神廟前的石頭下面就有一隻。

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得到克洛格果實之後就需要找到「伯庫林」，在前往西北面利特村的途中、拉布拉山的洞窟前便可找到他，一般而言由監視堡壘前往拉布拉山的鳥望台期間便會遇見。伯庫林會在該處被其前方的樹妖嚇倒，砍倒樹妖後再和他對話，即可用克洛格果實來擴張口袋容量。

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初次遇到伯庫林時只能擴張口袋兩次，之後他表示會到東部；實際上就是去了監視堡壘，在堡壘東南角即可找到伯庫林，往後只要找到足夠的克洛格果實，就可隨時找他擴張袋子了。

克洛格的果實一夠就去擴張袋子吧

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