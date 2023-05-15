薩爾達傳說王國之淚攻略 快速刷錢方法 一小時爽賺6000盧比 輕鬆買裝升裝｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲快速刷錢攻略，一小時可刷到6000盧比，買裝買道具及強化防具都不成問題。



薩爾達傳說王國之淚刷錢方法 一小時爽賺6000盧比

前作《荒野之息》中有不少快速刷錢方法，不過來到《王國之淚》基本都被改走了；然而買裝和強化防具仍然需要很多錢，早中期如果不專登去打錢的話，莫說強化防具或買道具、素材，就連購買防具都會有困難。幸好仍然發現到在《王國之淚》中快速刷錢的方法，一個小時可賺到6000盧比甚至更多，刷半至1小時左右已夠應付早中期開銷了。

林克（獸肉獵人）

這個刷錢方法需要一些事前準備，首先你需要一匹性能較好的馬，可以自己捉，不過建議直接去取得薩爾達公主的黃金馬，取得方法可見下文：

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薩爾達公主黃金馬匹

然後你需要大量的箭和幾把弓，箭可以直接買，省錢的方法是打爛路邊的木箱獲得；弓如果不夠的話就去打各地的魔像或波克布林據點拿。

準備完畢後就可以開刷，首先玩家需要前往地圖北部的「雪原驛站」（附近有歐羅奇烏姆神廟可傳送），然後按照下圖標示的位置去狩獵熊和駝鹿。雪原驛站附近的熊及駝鹿的出現地點剛好形成一個圈，騎著馬不停繞圈子打獵就可快速取得獸肉。

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按照標示的位置去狩獵熊和駝鹿

要訣是騎著馬時按X可垂直跳高，這時再按ZR瞄準便會進入子彈時間，可輕鬆慢慢瞄頭。記得熊一定要射頭才能打倒，而駝鹿雖然沒有要求一定要射頭，但是HP很多射身要幾箭才能打倒，總之還是射頭最好。附近的敵人可以不用理（嫌煩的話也可清掉）。

+ 4

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取得肉之後還需要進行料理，將5個頂級獸肉料理成「烤肉串」（完全恢復），5個高級獸肉料理成「烤肉串」（10個心心），然後找任意一個會收購物品的NPC賣掉這些烤肉串即可。一個全回復烤肉串可賣315元，回10個心心的烤肉串則可賣135；換算下來就是1個頂級獸肉63元、一個高級獸肉約23元。

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記者自己刷了15分鐘左右，算上準備的時間約20分鐘，製作出的料理賣出了2000元；折合就是1小時6000元，如果眼明手快或者運氣好、頂級獸肉跌得較多還可賺更多錢。

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