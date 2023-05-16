薩爾達假是真的！員工請出差假到「海拉魯王國」　老闆竟這樣回覆

粉絲們期待已久的任天堂最新大作《薩爾達傳說︰王國之淚》終於在 5 月 12 日上市發售了，相信搶先入手的網友這幾天都已經迫不及待地開玩體驗了吧！



「我要到海拉魯王國出差了！」開明老闆放「出差假」

在日本被譽為是「最強頭腦」的藝人兼遊戲公司 CEO 松丸亮吾最近就在推特中分享了自己收到大量公司員工的「出差申請單」，出差的地點則是「海拉魯王國」。

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員工一本正經的在出差申請單上寫著「我，石橋研太，將因為《薩爾達傳説：王國之淚》的發售而前往海拉魯王國，出差日期從2023年5月12日開始。」。這位開明的社長當然是批准了員工的假單，而且還加碼附上一張自己的出差單，表示自己也要加入這趟冒險之旅啦！

同事們都不舒服啦！公司集體請「遊戲假」

除此之外，日本另一間遊戲公司 Pocket Pair 也在《薩爾達傳説：王國之淚》發行日的前一日在推特中分享，公司的同仁們都紛紛說自己身體不適想要請假，幽默的備註「大家身體狀況都不太好，明天可能會沒人來公司了」，各位網友們是否也已經請好假準備這趟冒險了呢？

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