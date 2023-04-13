《生化危機：死亡島》動畫7月上映　歷代主角集結：一起打喪屍

由 CAPCOM（卡普空） 開發的人氣恐怖遊戲《生化危機》（台譯：惡靈古堡）系列，繼 2008 年推出《生化危機：惡化》，2012 年的《生化危機：詛咒》，以及 2017 年的《生化危機：血仇》後，又即將迎來全新的動畫電影續作《生化危機：死亡島》(台譯：惡靈古堡：死亡之島, Resident Evil：Death Island）。官方於11 日正式宣佈，電影將在7月7日於日本上映，並同步釋出了正式預告影片與宣傳海報。



太扯！《生化危機》人氣主角們竟然要一起打喪屍啦

根據預告片內容，本次故事時間設定在 2015 年，講述「里昂·S·甘乃迪」為了拯救被綁架的「安東尼奧·泰勒」博士，而來到了美國惡魔島聯邦監獄「阿爾卡特拉斯島」上。與此同時，「克里斯·雷德菲爾」、「吉兒·范倫廷」、「蕾貝卡·錢伯斯」、「克蕾兒·雷德菲爾」等人，也為了調查 T 病毒外洩事件，一同來到了島上，殊不知這其實是一場陷阱，五人將齊聚一堂，面對迎面而來的種種危機。

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令人相當驚喜的是，本作竟然集結了《生化危機》歷代系列作中的人氣角色們一同出演，相信各位都對於這樣的全明星陣容感到期待無比。強大的主角團們也令網友們直呼：「這次的主角比 Boss 還恐怖！」、「有哪個反派能打得過他們？」、「笑死，根本就是喪屍末日。」。除此之外，大家也對於主角群們的團聚感到相當感動，難得看到這 5 個人一起合作打喪屍，想必屆時場面會非常壯觀又精彩啊！

官方宣傳影片：

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