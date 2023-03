《薩爾達傳說 王國之淚》實機畫面曝光　青沼英二公開多項新元素

備受眾人矚目的任天堂大作《薩爾達傳說 王國之淚》(ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム、The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom),即將於 2023 年 5 月 12 日正式上市。官方於昨日(28 日)晚間,公開了由製作人 青沼英二 親自示範介紹的實機遊戲畫面,並同步公開了《薩爾達傳說 王國之淚》主題的特仕版 OLED Nintendo Switch 主機!



《薩爾達傳說 王國之淚》多項新元素公開,趣味程度大升級!

影片中展示了許多本作才有的全新要素,首先是能夠讓物體原本運動軌跡相反的「倒轉乾坤」能力,玩家可以運用此能力搭乘原本從空中掉下來的岩石,藉此飛向高空抵達空島。還有可以將兩個不同物品製作成全新武器的「餘料建造」,不管是將樹枝與岩石,還是蘑菇與盾牌融合,都能製造出意想不到的武器。

《薩爾達傳說 王國之淚》實機畫面,透露林克將有更多新技能

接著是本次最為有趣的「究極手」能力,玩家可以自由組合遊戲內的各種物體,像是把幾個圓木與風扇拼在一起,就會變成有動力的竹筏,先前在預告中公開過的全新飛行器和車子,其實都是靠這個能力製作而成,青沼英二 也鼓勵大家盡情地發揮創意,組建出各式各樣的有趣道具。最後則是能隨意穿越天花板的「通天術」,就連在洞窟中,也能依靠這個能力一下子就爬上山頂,實在是有夠方便!

《薩爾達傳說 王國之淚》主題樣式的 Nintendo Switch OLED 主機將搶先遊戲一步,於 4 月 28 日在香港推出,台灣時間則未定。另外在遊戲上市當日(5 月 12 日),將會同步發售《薩爾達傳說 王國之淚》主題樣式的 Nintendo Switch Pro 控制器與便攜包。

