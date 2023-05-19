BLACKPINK澳門演唱會上線啦！同時免費手遊「BPTG」（BLACKPINK The Game）亦同步於App Store、Google Play上架。零課金都可以育成天團4位成員的超靚電子小卡，儲勁卡玩方塊game；又有買衫仔、換造型等女生喜歡的元素，更有多人同玩線上小遊戲。



BLACKPINK手遊

BLACKPINK手遊

對比一般育成手遊，「BPTG」已是非常易玩，不過BLACKPINK Fans未必一定脊玩手遊，就來講解一下基本玩法。玩家要扮演新人女團BLACKPINK的經理人，每日安排工作／育成訓練，大至分成5類玩法：

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1）育成團員｜課金抽小卡

遊戲最主要就是儲分（當然可課金）抽4位成員靚相設計而成的電子小卡，共分1星至五星5個等級，卡的右下有1粒像《俄羅斯方塊》的東西，1星有1格、4星有4格如此類推，方塊分4種色，排列的形狀也各有不同。

由於玩法簡單，小卡並沒有特殊能力，沒甚麼首刷推介可言。

你還可以收集回來的點數及材料提升小卡Level，增加攻擊力（小卡左下角數值），但改變不到方塊數量及形狀。

4星Jisoo升到LEVEL6，開心仔！

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2）安排工作｜清關打任務

每個任務分10格，代表BLACKPINK開始一次工作的10個事前準備，全部3星清關就代表你指導的BLACKPINK完美完成一件工作。每個關卡都似一幅「填字遊戲」表格，由一堆不規則格仔組成。你要盡量利用高Level的小卡，以不同形狀方塊去填滿它，完全消除後即過版；有些格仔要用指定成員卡清除，有些則限顏色。分數及高才可三星清關、獎勵最多。

有些格仔要用指定成員卡清除，有些則限顏色，比如圖中格仔就要用Jisoo卡消除。

3）擴張娛樂公司總部

經理人還要管理經理人公司總部大樓，建設錄音室、排舞訓練室等，又要升LV、更可擴建層數，總之投資愈大、BLACKPINK的「戰鬥力」就會愈高。另外，打關卡需要用到「唱片」（即玩家的體力）， 用盡要用寶石／課金購買才可繼續玩，如總部Level高，就可在錄音室取得愈多「唱片」。

擴張娛樂公司總部

建築更多錄音室，可以得到更多唱片。

4）換衫買造型

Game內除了真人BLACKPINK小卡，其餘時間陪你kill time的都是3DCG卡通版BP，你可以幫她們換駛型、買新衫，單純開心、對遊戲進度沒影響。

可以幫她們換駛型、買新衫

成員定時會LINE你，可以跟她們激情對話。（當然不是真人）

5）線上小遊戲

在全畫面按左下角會跳到去線上平台「BLACKPINK世界」，所有同伺服器玩家都僧出現在此，可同玩小遊戲賺分數。

總結：零課都好玩｜課金元素不算貴

BLACKPINK手遊玩法相當簡單，如果零課金都算很多元素可玩。抽卡、換皮的定價也不算非常貴，自選1張喜愛成員的新卡$188蚊，其實唔貴。但卡牌靚之餘最好盡快追加一些特別能力甚麼的，否則很快會覺得單調，不是fans用愛發電不會長期玩下去。

自選1張喜愛成員的新卡$188蚊

BLACKPINK手遊 BPTG



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