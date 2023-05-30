宵宮強不強值不值得抽 原神3.7攻略 宵宮聖遺物武器組隊分析｜《原神》最新更新了3.7版本，迎來兩位來自稻妻的人氣角色「八重神子」和「宵宮」的復刻；《香港01》科技玩物頻道提供「宵宮」全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



宵宮角色簡介

宵宮是《原神》2.0版本中登場的火屬性5星弓箭角色；雖然純論強度和整體人氣不算《原神》中的頂尖級數，但宵宮在男玩家（特別是紳士）之間卻是極受歡迎，一來她在稻妻的劇情中表現亮眼，率直爽朗的大姐姐性格令人討喜，二來植田佳奈的關西腔配音極之出色，最後也最重要的是繃帶（纏胸布）加上胸前的刺青實在是太過色情，使得宵宮成為Cosplay以及色圖的常客。

宵宮

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宵宮強嗎 值得抽嗎

宵宮擁有整個遊戲最頂級的對單輸出能力，然而其缺點亦是只得單體輸出能力，因為宵宮的傷害絕大部份來自普通攻擊，而弓箭的普攻沒有任何範圍（其他如近戰武器或法器等只只要敵人夠密集也可打到複數目標）只能打單體，因此當面對複數敵人時，就會讓人產生宵宮的表現不如其他角色的感覺。

3.6的宵宮蛋池

其中最多人用來和宵宮比較的就是胡桃：胡桃雖然單體傷害稍遜於宵宮，但是對群體輸出卻是遠比宵宮強，使得不少強度黨玩家都對宵宮較為輕視。當然對群傷害的問題並不難剋服，例如編入有強力範圍攻擊的角色、升級宵宮的Q技等級來提高範圍輸出等，只是要和其他範圍攻擊強的隊伍仍有差距就是了。

總結而言宵宮並不弱，但確實未到超模的程度，亦非鍾離、萬葉般的萬能角色，純論強度或組隊方向性的話宵宮並非迫切需要優先入手的角色；如果預算有限、又不缺火屬的玩家可以考慮跳過宵宮。當然《原神》是個對強度要求很低的遊戲，抽蛋的唯一真理就是有愛就抽下去，喜歡宵宮或植田佳奈的玩家就不用猶豫直接入手吧。

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宵宮命之座相關

宵宮的命之座提升並不算太明顯，建議0命即可：1命效果是延長E技時間4秒以及擊殺敵人，以及在E技效果期間擊殺敵人加攻；2命效果則是火傷暴擊後獲得25%火傷加成。提升不是沒有，只是不算什麼飛躍性提升效益不高；當然你是課長預算很多，又或是很有愛的話可選擇直接6命。

宵宮命之座效果一覽。https://wiki.biligame.com/ys/%E5%AE%B5%E5%AE%AB

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宵宮武器相關

宵宮的專武「飛雷之弦振」是一把非常出色的武器，副屬為貴重的爆擊傷害；效果則是提升攻擊力及普攻傷害，為普攻為主力傷害的弓箭角色（如物理皇女等）的最佳選擇。以至於就算是不打普攻的弓箭角色，單是用其面板和暴擊傷害，效果亦已比絕大部份4星武器為好、是專武以外的理想之選；純以武器論飛雷之弦振是《原神》中較為值得入手的其中一把。如果打算抽/已有宵宮，以及又打算抽/已有八重神子的話，可以考慮一下投資今次武器池。

3.7宵宮武器池

當然仍是那句，《原神》的5星武器都是奢侈品，武器的重要性遠低於角色，在原石（或預算）不足的情況下都建議先抽角色，武器用平常歪出來或鍛造/紀行的4星武已很夠了。沒有飛雷的宵宮可用其他五星弓如天空之翼、冬極白星、阿莫斯之弓、若水和獵人之徑。

飛雷之弦振

值得一提是四星武器弓藏和三星武器「彈弓」都是宵宮超強選擇，威力可比肩五星武器；建議沒飛雷的玩家優先將弓藏或彈弓給宵宮使用，五星弓留給其他角色以最大化整體效率。只是要注意彈弓需要貼面零距離射擊才能發揮最大效果的關係，需要在隊伍中編入盾或抗打斷角色來保證輸出。

彈弓強無敵

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宵宮聖遺物相關

宵宮可以選擇的聖遺物有幾套，以傷害而言表現最好的是追憶套（追憶之注連）4件或餘響套（來歆余響）4件。兩者在畢業之後的綜合傷害差距不大，追憶套的優點有飛雷的情況下，上場E普攻即可獲得3層三器效果，而且追憶是50%穩定增傷，更能和用量極高「絕緣套」的在同一個副本中獲得，獲取效率極佳。唯一缺點是有機會因為在輸出期間獲得太多能量而導致失去飛雷之弦振的三層特效。

而採用余響套的話，只要宵宮上場時以大招起手就不會有能量的問題，可說是有飛雷之弦振的宵宮的最佳選擇；然而余響套副本的另一產物是「辰砂套」（辰砂往生錄），這套基本上整個遊戲只有魈一個人會用，如果沒有/不打算練魈的話，就要有刷余響時會出很多無用的辰砂的心理準備。個人會建議沒有/不打算練魈的玩家優先採用追憶套，畢竟體力效率很重要，刷追憶套是同時刷數個角色的裝備，效率好太多。

另外由於宵宮基本上都必定會和行秋/夜蘭組隊打蒸發反應；因此「飾金套」（飾金之夢）亦是一個選擇；如果你有多出來的一套飾金，可直接給宵宮使用不用特意再刷聖遺物。除了以上三套之外也可以用「逆飛的流星」套裝，不過必須要綁定鍾離、托馬或是滿命煙緋等護盾角色使用；但並不建議專門去刷逆飛的流星，而是剛好有的話就可作過渡之用。

主詞條方面則是標準的攻擊沙、火傷杯、雙爆頭，副詞條主找雙爆和攻擊力。值得一提是攻擊力%（大攻擊力）對宵宮來說收益和雙爆差距很少，因此副詞條毋須要完美雙爆，有雙爆+大攻擊已很足夠了（當然還是需要一定爆率）。

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宵宮組隊相關

宵宮組隊最主流的組隊就是蒸發隊，基本上和胡桃差不多，核心成員就是宵宮+行秋或/及夜蘭，另外再放1~2名輔助角色。輸出手法也不複雜，輔助角色上好盾和buff、行秋EＱ之後換宵宮出來開E然後不停A就可以了。隊伍成員並沒有嚴格固定，但是一般會編入可提高普攻傷害的雲堇，對宵宮的提升非常大。

常見的配置是宵宮+行秋/夜蘭+雲堇+班尼特；如果很需要盾的時候可將班尼特或雲堇換成鍾離。

另外如果有二命琴，亦可考慮宵宮+行秋/夜蘭+琴+托馬，二命琴的攻速加成對宵宮也是很大提升，也可配合托馬打火擴散減對方火抗後再換宵宮輸出。

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純火隊



宵宮＋班尼特＋鍾離＋萬葉，其實就是所謂用鍾離的減抗和萬葉的增傷強行抬起主C傷害的配置，雖然不是不強但造價高又比其他配置更要求宵宮的練度，不太有美學的一個隊伍。

另一個組法是宵宮+雲堇+香菱+班尼特，但是香菱需要6命的15%火傷。

烈綻放隊



以行秋/夜蘭+草神產出水種子，然後以宵宮E後的普攻引發烈綻放的玩法。優點是能彌補宵宮欠缺的範圍傷害，缺點對單傷害比其他配置低時又很吃操作，需要時常移動調整射擊位置來引發烈綻放，但換個角度來看就比較好玩刺激。