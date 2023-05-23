薩爾達傳說王國之淚攻略 10個必學進階心得技巧 武器修理方法｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道現整理10個較為進階的必學心得技巧，包括武器修理方法、平地發動林克時間、標記洞窟入口方法等等。



火箭盾極速升空

將火箭以餘料建造附加到盾牌之後，再按實ZL即可垂直上升，非常方便。至於火箭在很早期就已可獲得，除了在能排出火箭的左納烏裝置製造機獲得外，也可以去 神廟，一進去就有兩支火箭，用餘料建造附到盾牌之後離開神廟便可。

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翼盾平地發動林克時間

將左納烏裝置「翼」附加到盾牌上，特點是附加之後會跳得比平常更高，配合踩盾滑行就可做到平地起跳都能發動「林克時間」的效果。

操作是按實ZL舉起翼盾，然後按X跳起後再在空中按A發動踩盾動作，然後在空中先按B再按ZR，成功的話就會進入林克時間。這個技巧在面對需要射擊弱點的敵人時十分實用，尤其是打人馬時，跳起射面後就可上馬狂扑。比起原地跳，一邊向前行一邊跳會較容易成功。

踩盾滑行的缺點是會大幅消耗盾牌的耐久度，秘訣是在落地之前按左掣（或打開選單也可）將盾牌解除裝備，如是者就不會在落地時消耗耐久度了。整套動作需要一些練習才能掌握，建議用最便宜的盾或是Save / load大法多練習才在實戰使用。

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蝙蝠眼珠盾/劍

在遊戲不少地方都會出現屬性蝙蝠，將這些蝙蝠掉落的屬性眼珠以餘料建造附加到劍或盾上時，便可使出屬性攻擊。如果用一個冰一個雷的話，更可將一般的敵人stunlock到死。

血精互換惡魔像

在避難壕中間有一個洞，同時也有一個支線任務「」；進入洞中打碎旁邊的石頭後可發現惡魔石像，能進行惡魔的交易；玩家可將任意容器以100盧比賣給惡魔，然後以120盧比買回來；而在買回來的時候能夠自由選擇要心心容器還是精力容器。簡單點說就是以20盧比來轉換心心或精力容器的系統，如果覺得精力/心心不夠但又懶得去找神廟時，可到這裡快速轉換。

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倒轉乾坤送克洛格

在遊戲中經常可以遇到想和朋友會合的克洛格，雖然可以自己用究極手或組裝交通工具搬運，不過一個取巧的方法是先去會合點，然後朝原本的克洛格的位置射一支附加木柴的箭；然後回去原本的克洛格的位置，用究極手將克洛格和木柴結合起來，再對木柴使用倒轉乾坤，就可以克洛格極速送到發射箭矢的位置，不用自己搬了。不過要注意克洛格要組合到木柴的正上方，否則很容易在倒轉的期間自行解體。

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煙霧蘑菇瘋狂偷襲

在地底世界各處可以拾到煙霧蘑菇，將煙霧蘑菇丟到地上或附加到箭上射出即可造出煙霧，身處煙霧中的敵人會看不見自己i.e.可發動背後偷襲，配合戒心小刀威力更高。

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通天術上岩石/岩家巨人

岩石巨人/岩家巨人的弱點（礦脈）往往在頭上或背後，除了用箭射弱點令其倒下再爬上去之外，也可直接用通天術穿上去巨人頂部，就能輕鬆開始攻擊弱點。

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雙手武器取消後搖

雙手劍/雙手棒的攻擊雖然可破盾及吹飛敵人，但是後硬直（後搖）很大，很容易揮完兩劍後被其他敵人偷打；秘訣是斬完兩刀之後跳一下即可取消硬直。

櫻花樹和山神 標記洞窟入口

在遊戲中有8棵櫻花樹，在櫻花樹下的神像中供俸任意水果即可呼喚出山神，山神會幫你標記附近所有洞窟的位置；不過在玩家進入2~3個洞窟後提示就會消失要再上貢。前往平原外圍的驛站可查看櫻花樹地圖，而最接近平原外圍的驛站的櫻花樹則在驛站西北方的薩托利山山頂；另外也可接到拍攝櫻花樹的任務。

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武器修理方法

遊戲中並沒有一個很方便地修理武器的方法，但可以藉由特定怪物的特性來達到修理武器的效果。方法就是利用岩八爪怪，最方便的一隻位於鼓隆城東北方。首先玩家將想要修理的武器的餘料刪除，然後將武器丟到地上，再將其他作為餘料附加到任意武器上。接下來將武器丟在岩八爪魚面前讓它吸食，岩八爪魚吞食武器後會將其回復至最大耐久後再吐出來；撿回武器後去一始村將武器分解變回兩把，就能得到兩把已修理好的武器了。另外記得在修理之前記得先將分身收起，不然分身會把怪打死。

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