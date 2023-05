天氣酷熱,放假還是找些室內地方行街打卡吧,最近BANDAI在旺角開設了扭蛋機香港專門店,有成210台扭蛋機扭高達、蠟筆小新、精靈寶可夢;而喜歡美國超級英雄的你,港島區太古城就有《閃電俠.神速閃現》電影展覽,有巨型Bat Cave蝙蝠洞打卡位、尖沙咀海港城還有《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》主題展!



210台機扭蛋台|落旺角扮去秋葉原

飛日本旅行,去到秋葉原和各電氣店,總會被大量扭蛋機吸引,豪華數千日圓喪扭心頭好。近日BANDAI在旺角旺角T.O.P 商場(旺中旁邊)4樓開設了全香港首間BANDAI扭蛋專門店「Gashapon Bandai Official Shop HK」,店內有共210台扭蛋機,間諜家家酒、幪面超人、星之卡比、高達、蠟筆小新、多啦A夢、精靈寶可夢,連小魔女DoReMi都有!

「Gashapon Bandai Official Shop HK」

Netflix共享帳戶|甚麼情況共用戶口要加錢?手機出街煲劇需認證

成210台機|放大睇睇有乜蛋扭

記者覺得鋪頭真的很有日本味,不過有樣不滿是3層機但不設小梯子,最頂一層小朋友很難扭。另外,全店只收八達通,沒有設定電子增值的八達通用家,想大手課金就不太方便。



+ 8

比起扭蛋機,記者自己最喜歡這個蛋殼回收箱呀。

「Gashapon Bandai Official Shop HK」



地址: Shop 413, 4/F, T.O.P. This is Our Place, 彌敦道700號, 旺角



營業時間: 11:00am – 11:00pm



Carousell 突自高達珍藏模型炒過千|專家爆老翻模型隨時玩壞手

其他6月必去ACG景點

DC超級英雄電影回勇,被外媒打滿分新作《閃電俠》(The Flash)6月15日才正式上映,但電影的主題展會神速搶先在6月9日起,於太古城中心舉行,場內有Hot Toys 監修 1:1閃電俠原大雕像,以及巨型蝙蝠俠基地場景,還有米高基頓老人版蝙蝠俠的7套戰衣!

太古城中心 x Hot Toys 「 閃電俠.神速閃現」主題展覽



日期: 2023年6月9日至7月9日



時間: 星期一至五:中午12時至晚上9時/六、日及公眾假期:上午11時至晚上9時



地點: 太古城中心二樓中庭及中橋



暑熱警告 Sony Reon Pocket 4風扇仔外降溫用品推薦/附吹風扇禁忌

海港城《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》主題展

6月1日動畫電影《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》就上映了,5月26日佛誕長假期開始,尖沙咀海港城會與Hot Toys合作舉辦《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》主題展。今集新作,傳聞片中將會有超過100位不同多元宇宙版本的蜘蛛俠,展覽內有大量1/6 Figure及巨型裝置任你影,更有全球獨家展出超過80幅電影草圖及角色造型設計。

HT會場率先賣新商品

HT自家 Toy Hunters及Secret Base 會員可於5月25日優先參觀時段,由11am至8pm去 Rebel Base 店預訂《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》麥爾斯莫拉利斯1:6比例珍藏人偶 (特別版)

+ 8

Hot Toys 《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》主題展 @ 海港城



日期: 26/5 – 18/6



時間: 11am - 8pm



地點: 海港城海運大廈Hot Toys Rebel Base 店及地下中庭