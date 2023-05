佛誕連同星期六日又有三日連假,唔飛日本秋葉原、唔上深圳Gundam Base,香港都有不少好去處!比如尖沙咀海港城《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》主題展,旺角就有間210台扭蛋機Gashapon Bandai 香港實體店,佛誕一定要去參觀打卡!



Hot Toys主理|海港城《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》主題展

6月1日動畫電影《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》就上映了,5月26日佛誕長假期開始,尖沙咀海港城會與Hot Toys合作舉辦《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》主題展。今集新作,傳聞片中將會有超過100位不同多元宇宙版本的蜘蛛俠,展覽內有大量1/6 Figure及巨型裝置任你影,更有全球獨家展出超過80幅電影草圖及角色造型設計。

Netflix禁共享殺到台灣、香港不遠?夾plan加收這銀碼/已有破解法

HT會場率先賣新商品

HT自家 Toy Hunters及Secret Base 會員可於5月25日優先參觀時段,由11am至8pm去 Rebel Base 店預訂《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》麥爾斯莫拉利斯1:6比例珍藏人偶 (特別版)

+ 8

小米手機疑抄襲iPhone?外媒用3大例子比較「呼籲」小米停止再抄

跟名人玩A.I.自製Spidersona蜘蛛俠造型

現場更有一個AI Spidersona體驗台,即場自拍再回答簡單問題,AI人工智能就會為你度身訂造獨一無二的蜘蛛俠造型。如果你未能去展覽,其實網上還有一個「Create Your Own SpiderSona」AI人工智能互動網站(https://hk.spidersociety.com/)利用手機或電腦鏡頭自拍,再回答幾條簡單問題,系統便會生成有自己樣貌的獨特蜘蛛俠造型。下面是美國漫畫家Kristafer Ankao創作的:勒邦占士、樂壇天后Beyoncé、流行音樂天后Rihanna蜘蛛俠造型,你自己都可以試試。

Hot Toys 《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》主題展 @ 海港城



日期: 26/5 – 18/6



時間: 11am - 8pm



地點: 海港城海運大廈Hot Toys Rebel Base 店及地下中庭



Netflix相撲聖域 寺本莉緒身材搶眼Cos鬼滅戀柱 出道寫真疑似露點

210台機扭蛋台|落旺角扮去秋葉原

扭蛋日文係讀ガチャガチャ「加叉加茶」,而BANDAI自家扭蛋仲有個專有名叫「Gashapon」,說那麼多廢話,其實是想告訴你,旺角旺角T.O.P 商場(旺中旁邊)4樓開設了全香港首間BANDAI扭蛋專門店「Gashapon Bandai Official Shop HK」,店內有共210台扭蛋機,間諜家家酒、幪面超人、星之卡比、高達、蠟筆小新、多啦A夢、精靈寶可夢,連小魔女DoReMi都有!裝修還很有日本鋪味,佛誕長假落旺角扭幾隻、打個卡,別人以為你去了日日本秋葉原(其實睇扭蛋機銀碼位已經穿煲/笑)

「Gashapon Bandai Official Shop HK」

成210台機|放大睇睇有乜蛋扭

+ 8

比起扭蛋機,記者自己最喜歡這個蛋殼回收箱呀。

「Gashapon Bandai Official Shop HK」



地址: Shop 413, 4/F, T.O.P. This is Our Place, 彌敦道700號, 旺角



營業時間: 11:00am – 11:00pm



同場:T.O.P 王國之淚打卡位最後機會

早排為大家介紹過旺角T.O.P 商場有個【Nintendo Switch Game Tour】試玩活動,早前更追加了大熱作《薩爾達傳說 王國之淚》試玩機台及《王國之淚》、《曠野之息》兩代打卡位。同場當然還可以影到《星之卡比》及《Super Mario Bros》場景啦。活動5月28日就完結,三連假是打卡最後機會啦!