Diablo 4 暗黑破壞神4攻略 陷阱流俠盜教學 超強傷害又易成形｜6月份大作遊戲之一《Diablo 4》暗黑破壞神4將於明天正式推出，雖然預購了豪華版的玩家這幾天已經在瘋狂推進度，不過相信更多人會是最近才加入的普通版大部隊，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲強力流派「陷阱流俠盜」教學，擁有超強傷害同時又易成形。



陷阱流俠盜 無限死亡劇毒陷阱傷害炸裂

陷阱流是現時俠盜的主流玩法之一，特點是有超高的對群傷害同時對單傷害也不俗，不過對操作及技能使用順序有少許要求。

陷阱流的核心玩法是利用被動技能「連環誘陷」，以幸運觸發來減少傷害高又能聚怪的俠盜絕技「死亡陷阱」的冷卻，在初步成形之後甚至能夠無冷卻連環打出死亡陷阱。但這個流派需要用到技能樹較後面的技能，一般都要35~40級開始才能初步成形。

Diablo 4 暗黑破壞神4攻略 陷阱流俠盜教學

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注意連環誘陷的幸運觸發必需要是對「受陷阱技能影響」的敵人造成直接傷害才能發動，因此通常會配合生效時間長的「劇毒陷阱」來增加幸運觸發機會。

要如何大量發動幸運觸發來達到減少以至重置死亡陷阱的效果，要訣就是如何對被陷阱影響的敵人打出最多段數的攻擊，以判定次數來洗出幸運觸發。一般建議用穿透射擊配合暗影灌注來達到此效果：因為暗影灌注後的穿透射擊能對所有命中的敵人都附加暗影，然後擊感染，然後被感染的敵人被擊殺後就會發生爆炸，對群體敵人能一口氣打極多次傷害。

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以上再配合被動技能「鍊金師的機運」（非物理傷害能觸發幸運觸發）和「重新振作」（每消耗100能量提高幸運觸發機率），就能產生多次幸運觸發大幅減低死亡陷阱的冷卻，運氣（或裝備夠）好的話一次貫通射擊就能令死亡陷阱完全冷卻可再使用，十分誇張。而被動技能「強化暱蹤」、「劫難後續」及「吞噬暗影」則可確保打貫通射擊所需的能量。

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當然不用貫通射擊的話，用迴鋒刀刃或是箭幕也可以，不過一般而言還是穿透射擊較為安定。如果怕對boss時單體傷害不足，也可以考慮點出1點連射或是使用有連射技能等級+1的裝備，以在對boss時切換使用。至於普攻基本上任何流派的俠盜都是使用「穿刺飛刀」，一招就有齊緩速和易傷實在太屈機。

一招就有齊緩速和易傷實在太屈機。

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專精方面早期可以選連擊，因為連擊3的穿透射擊自帶30%幸運觸發相對較為穩定；不過30級開放的專精「蓄勢待發」則可通過死亡陷阱來重置其他技能的CD，能打出更多劇毒陷阱的同時也能打出更多暗影灌注i.e.更多幸運觸發和能量，令循環更順滑。由於精通可隨時切換，玩家可自己嘗試哪一個的手感較適合自己，記者個人則是比較推薦「蓄勢待發」。

實際戰鬥操作也不是太難，只是技能順序需要一些練習。首先上暗影灌注，然後用隱暱或疾衝進入怪群中間，放下劇毒陷阱後用普攻或穿透射擊解釋隱身+發動陷阱，然後施放死亡陷阱+穿透射擊連發用盡能量以打出幸運觸發減少死亡陷阱的冷卻。如果專精選了蓄勢待發，施放死亡陷阱後其他技能就會馬上冷卻，用光能量之後便再用暗影灌注+隱身/疾衝+劇毒陷阱，重覆以上循環。

陷阱流俠盜示範影片：



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裝備要求低輕鬆開荒 有特定精華/力量聖典更佳

陷阱流一般而言只需點出所需技能組合即可發揮效果，毋需特定裝備即可成形，對開荒十分友好。但如果打到有以下精華的裝備（當然也可以用力量聖典），則表現能更上一層樓：

入侵者攻擊精華：



效果是施放隱暱後使用劇毒陷阱不會現形，而且可以連放4個。有此精華後輸出手法可變成先隱形->放4個劇毒陷阱->攻擊一下現形+發動劇毒陷阱->使用死亡陷阱重置冷卻->再隱形放4個劇毒陷阱；就能變成8連劇毒陷阱，傷害突破天際。但記得重點是隱暱放完劇毒陷阱之後先以普攻或貫通射擊現形，觸發了劇毒陷阱後才使用死亡陷阱；因為如果在隱身狀態直接使用死亡陷阱的話，會因為劇毒陷阱尚未觸發、未進入冷卻時間而無法被死亡陷阱重置冷卻（如果專精不是選蓄勢待發的話則不用講究）。有此精華的陷阱流俠盜表現會大大提高；當然沒有也不是不能玩，可改用煙霧彈、釘刺爪或是疾衝，也有不錯的效果。

技巧射擊精華：能令穿透射擊在命中敵人時分裂成額外兩支箭，命中多個敵人時可分裂多次，有它時範圍攻擊和幸運觸發次數都會大大提高。



箭矢風暴之精華：幸運觸發產生箭雨攻擊，因為陷阱流幸運觸發率高，能經常發動，傷害十分可觀。



虹吸飲食之精華：以核心技能命中易傷敵人時，按幸運觸發產生紅水，由於俠盜幾乎沒有防禦技能非常依賴紅水，這個精華就能補足。



貪婪精華：擊殺易傷敵人時回復能量，從而打出更多穿透射擊及發動更多次幸運觸發及重新振作及蓄勢待發。

