任天堂百年歷史｜從紙牌老店走到遊戲機霸主　一次契機造就成功

最近才開賣的SWITCH新遊戲《薩爾達傳說 王國之淚》，不曉得各位玩過了嗎？做出遊戲主機SWITCH跟遊戲的「任天堂」，不僅是百年老店、更是現代遊戲主機霸主之一，但你知道「任天堂」是做什麼起家的嗎？



↓為你揭秘任天堂百年歷史↓

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百年紙牌老店「任天堂」

1889年9月23日，「任天堂（にんてんどう）」的前身是由創辦人山內房治郎在京都市下京區成立的「任天堂骨牌（山內房治郎商店）」，山內房治郎活用本身工藝師的技能，以人工生產日本傳統紙牌遊戲「花札（はなふだ）」作為開業初期的品項，以及其他種類的紙牌遊戲，並與有著「煙草王」之稱的村井吉兵衛交涉，藉由原有的香菸通路進行花札、撲克牌等紙牌遊戲買賣，奠定了任天堂初期的商業基礎。

1929年由女婿山內積良接手任天堂社長，在任內成立了「丸福公司」，除原有的花札紙牌外，也銷售數款引進的紙牌；1949年時，後由孫子山内溥擔任任天堂社長，在1951年將公司重新命名為「任天堂骨牌公司」，並在1953年正式產出日本第一張塑膠卡牌，而在1963年將公司名變更為大家所熟悉的「任天堂公司（任天堂株式会社）」。

在生產紙牌遊戲的公司中，其中以任天堂生產的「大總統（大統領）」紙牌特別受歡迎，由於賭博常會使用紙牌進行，使用的紙牌不能有特別的記號，而「大總統」紙質最為精良，在以紙牌做賭博的賭徒們中有著相當高的評價，甚至會要求每玩一局就要開新的一副「大總統」紙牌呢。

多樣化嘗試的「任天堂」

1960年代起，任天堂對於各種產業的商品都進行嘗試，如開設計程車公司「菱形計程車」、形似樂高積木的積木玩具「NB積木」、食品公司「三近食品」，並藉著生產迪士尼圖案紙牌，使用迪士尼授權的圖案推出多種食品、附贈交通保險的嬰兒車「媽媽推車」，甚至在1970年還推出了簡便型影印機「COPILAS（コピラス）」，本業的玩具也有推出遙控車「Lefty-RX」和「馬赫騎士」系列，但這些多樣化的業務發展並不好，加上遇上美國石油危機、日本的紙牌類遊戲需求下滑、公司資產用罄以及債務高築，讓任天堂遇上了破產危機。

確立玩具開發路線

提到任天堂開始專心且大量開發遊戲的契機，不得不提的就是有著「掌上遊戲機之父」知名的橫井軍平（横井軍平），不僅推出了多種遊戲主機，也確立了任天堂著名的十字遊戲鍵；1965年進入任天堂的橫井軍平，在同志社大學工學部就讀時就喜歡製作手工的創意小東西，讓橫井在學時就有著天才發明家的稱號，但橫井在學時的成績並不好，畢業後沒有進到有名的大企業，進了當時默默無名的小公司任天堂。

橫井起先擔任任天堂的設備維護，某天隨手做出了一個彈簧與木製手結合的裝置，被社長山内溥看到，山内溥將橫井叫到辦公室，橫井原本以為要受到社長責罰，沒想到山内溥希望將這個作品整個完成，並且商品化；而這個橫井隨手做出的玩具，改良後成了在半年內能夠銷售達120萬隻的玩具—「超級怪手（ウルトラハンド）」。

而後任天堂設置了開發玩具的「開發課」，起初開發課只有橫井與當時擔任經理的今西紘史兩人，雖著推出的遊戲越多，編制也隨之擴張，陸續推出了任天堂相當熱門的雷射槍遊戲系列等多種玩具，並且想要進一步發展大型遊戲機台市場，但遇上了1970年代美國石油危機，讓任天堂只能中止計劃，造成大規模虧損。

1980年任天堂在美國的公司推出了掌上型遊戲機「GAME & WATCH」，在手錶既有的報時功能外加上了小遊戲，創新的設計讓商品大賣。隔年在已經是開發部部長的橫井協助下，推出由宮本茂設計的大型機台遊戲《大金剛（ドンキーコング）》，大受歡迎的程度讓任天堂終於取得了商業成功，讓任天堂在娛樂事業上的發展開始步上了軌道。

而在《大金剛》裡的角色—跳人和猩猩，就是後來任天堂招牌角色的「瑪利歐（マリオ）」和「庫朗奇剛」(大金剛)的原型喔！

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遊戲機霸主「任天堂」誕生

任天堂現在已經是三大遊戲機製造商之一，自確立了向娛樂界發展的方向後，便不斷地開發出各種極具代表性的遊戲主機，代表性遊戲主機如：家用遊戲機（Family Computer）、GAME BOY、NDS、Wii及SWITCH等等，而且也是不斷地在推陳出新。

而除了遊戲主機硬體之外，相輔相成的就是好玩的遊戲軟體，而任天堂有著許多代表性的遊戲IP，直到現在甚至還不斷地在推出新系列遊戲呢！

任天堂知名IP

．超級瑪利歐兄弟



．薩爾達傳說



．動物森友會



．星之卡比



不斷創造遊戲新世界的任天堂

是不是對於任天堂總是能推出讓人驚豔的遊戲和主機、強大的角色IP相當地驚艷呢？總是能帶給人們新奇的娛樂體驗的任天堂，影響力已經不限於日本本土，更擴展到全世界。而位在京都的任天堂舊本社「丸福樓」在2022年改建為飯店開幕，想必任天堂迷絕對不會錯過這個朝聖景點啦！

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