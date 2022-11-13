任天堂警告Switch放太久沒充電會變磚　這固定時間充電做好保養

兩年前《集合啦！動物森友會》的推出，加上新冠肺炎疫情導致大家居家時間變多的影響下，瞬間帶動了 Nintendo Switch 的買氣，當時主機還一度賣到缺貨，相信有不少玩家是在這時入坑的吧！不過在風潮過去後，許多人的 Switch 都不可避免的被放著長灰塵，可能極為偶爾才會開機遊玩一番，但大家知道，如果太久沒幫 Switch 充電，可是會變磚的喔！官方也於近日溫馨的發文提醒大家，最好在固定時間內替 Switch 充電一次。



任天堂：「最好每半年替 Nintendo Switch 充一次電。」

任天堂在以相關服務為主的官方推特帳號 @nintendo_cs 中發文說道：「遊戲機內的鋰電池，若長時間未充電，可能會導致日後無法充電的情況。」，為了避免大家的 Nintendo Switch 遭到無法逆轉的損害，官方貼心地告知大家，可以每「半年」替自己的 Switch 充一次電，來為電池做保養。這樣一來，突然有什麼想玩的大作推出時，就不用擔心會有開不了機的情況發生啦！

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不想錯過大作？別忘記準時替 Nintendo Switch 充電！

不知道大家的 Nintendo Switch 都有多久沒開機了呢？如果超過了官方所說的半年時間未充電的話，最好趁現在馬上拿出來檢查一下，相信沒人會想錯過接下來在 11 月 18 日推出的《寶可夢》系列首款開放世界作品《寶可夢 朱／紫》，如果這還不吸引人，明年 5 月 12 日登場的《薩爾達傳說 王國之淚》可就真的抵擋不住吧？

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