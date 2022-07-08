Switch手把飄移維修到崩潰　任天堂推「維修訂閱制」創出新商機

手把飄移問題有救了！任天堂（Nintendo）宣布在日本針對Switch遊戲主機推出維修服務。



不過，如同Nintendo Switch Online（簡稱NSO）線上會員一樣，是採取訂閱制。

任天堂推出的維修服務，會是以訂閱制形式。

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手把設計問題曾釀消費者集體訴訟

Switch主機從2017年推出以來，一直以新穎優異的硬體設計、多元的玩法備受好評，不過獨特的遊戲控制器「Joy-Con」長期以來也有著可能在未碰觸的情形下自動飄移方向的問題，嚴重程度甚至曾讓任天堂在全球多國面臨消費者集體訴訟，不少玩家面對故障問題，都是直接購買新控制器或者副廠手把取代。

Wide Care維修服務每月200日圓

不過日前任天堂在日本地區推出了名為「Wide Care」的訂閱制維修服務，和NSO相同，消費者可以隨時加入訂閱，並且強調除了自然使用下的損壞，因潮濕進水或意外掉落等造成的損壞也包含在維修範圍內，有每月200日圓和每年2, 000日圓兩種費率可以選擇，最高每年可以提供6次維修，目前這項服務還未宣布是否將在日本以外的地區推出。

外界解讀此服務一舉將包含Joy-Con設計在內的維修問題，轉換為新商機，也讓消費者多了新的「保固」形式可以選擇。

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