BANDAI Tamashii Spot HK搬鋪、日本公開20多款新高達模型｜MGSD高達巴巴托司及多達20款新模型，等你知道10月至12月有甚麼要買要搶。香港方面，位於旺角朗豪坊的角Tamashii Spot搬了上12樓，分為展覽區／售貨區兩間鋪，6月21日開幕有大量新貨限定發售。



先睇MGSD高達巴巴托司模型+ 10至12月高達模型新作

MGSD 高達巴巴托司｜10月發售｜4290日圓



有MG級細節的重量及SD高達模型，第2彈是大家都很喜歡的《鐵血的孤兒》三日月愛機「ガンダムバルバトス」，完全分色分件、大量的外露骨架，更突顯了MGSD系列優點！講開又講，今個星期日又有新一集《水星的魔女》，新機體異靈高達模型已排期7月發售，想知更多異靈高達真身+Quiet Zero大戰結局分析

MGSD 高達巴巴托司｜10月發售｜4290日圓

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ENTRY GRADE 1/144 Build Strike Exceed Galaxy

10月發售｜1210日圓｜今年亦是「Build Fight」系列10周年，首作主角機體將推出改良型Build Strike Exceed Galaxy，入門EG級模型同步推出，這個定價還有透明部部份，抵玩。



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其他18款10至12月新高達模型（點圖放大睇）

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旺角Tamashii Spot新店｜端午節開張有新貨

旺角 TAMASHII SPOT 是一家有新貨睇、有玩具買的BANDAI專門店，已搬上朗豪坊 12 樓，店內將分為展區及售賣區兩店，同時有展示櫃睇未出新貨、又有期間限定主題展示區，現時有6月兩款合金玩具「超合金索斯機械獸」、「Metal Build Dragon Scale 真三一」睇，展櫃仲有電動地台360度轉動，拍片一流。

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6月21日開張，還有6.22端午節公眾假期，將有幾款TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 限定品發售，當中最吸引的是「出廠西」Metal Build 出廠西」Strike Gundam HELIOPOLIS ROLL OUT Ver.-，數量有限售完即止。

開張期間去Tamashii Spot試，記得試試專為 Figure 愛好者而設的 Figure Photo Corner，定期更新 Figure 供玩家試玩，並可於電子屏幕選 擇不同背景拍照，影一張相po上IG，tag ＠tamashiispothk 可以拎紀念品。

TAMASHII SPOT HK



地址：朗豪坊 12 樓 15-18 號舖／營業時間：中午 12 時至晚上 9 時

